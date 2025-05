Aaron Nesmith plus fort que la douleur

Même s’il avait rejoué après sa blessure à la cheville droite en deuxième période du Game 3, Aaron Nesmith était incertain pour la quatrième manche. Il faut dire que les images n’étaient vraiment pas belles et que le lendemain, la douleur était très présente.

« Il a fait beaucoup de soins lundi et heureusement, on n’a pas eu à voyager car prendre l’avion avec une entorse, ça a tendance à faire gonfler la cheville », commentait Rick Carlisle.

« Dès la fin de rencontre, les soins ont commencé. Dès le buzzer final, j’ai fait mon possible », confirme Aaron Nesmith. « Les 24, 36 heures ont été longues, j’étais impatient que ça commence. Je n’attendais que ça. »

Il a bien fait puisqu’il a été bon dans ce Game 4, en marquant 16 points à 5/9 au shoot. Visiblement, il n’était pas concevable pour lui de manquer ce match si important.

Un guerrier

« Quand je me suis blessé, on m’a demandé comment je me sentais. J’ai répondu que je me fichais de mes sensations. On vit pour ces moments, on se prépare toute la saison, toute notre vie pour de tels moments. Je ne peux pas manquer ces moments », assure l’ailier des Pacers, qui a glissé qu’il allait continuer les soins pour être encore prêt pour le Game 5 à New York, ce jeudi.

Une place en Finals, pour rejoindre le Thunder, est à décrocher au Madison Square Garden. Dès lors, comment rater une telle opportunité malgré la douleur qui pourrait revenir avec le déplacement ?

« Tout le monde a quelque chose à ce stade de la compétition », rappelle Pascal Siakam. « Ça ne compte plus vraiment. Il faut y aller, mettre son corps en jeu pour ses coéquipiers. Bravo à lui, pour avoir joué ainsi, après avoir été incertain. C’est un guerrier, c’est clair. »

Aaron Nesmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 46 15 43.8 37.0 78.6 0.6 2.2 2.8 0.5 1.9 0.3 0.5 0.2 4.7 2021-22 BOS 52 11 39.6 27.0 80.8 0.3 1.4 1.7 0.4 1.3 0.4 0.6 0.1 3.8 2022-23 IND 73 25 42.7 36.6 83.8 0.8 2.9 3.8 1.3 3.2 0.8 1.0 0.5 10.1 2023-24 IND 72 28 49.6 41.9 78.1 0.9 2.9 3.8 1.5 3.3 0.9 0.9 0.7 12.2 2024-25 IND 45 25 50.7 43.1 91.3 0.8 3.1 4.0 1.2 2.5 0.8 0.8 0.4 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.