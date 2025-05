Le MVP de la nuit | Jalen Brunson, l’âme des Knicks

Dominés dans le Game 4 dans l’agressivité et par un Tyrese Haliburton des très grands soirs, les Knicks de Jalen Brunson n’avaient pas d’autres choix que de réagir. Brunson a été comme très souvent le joueur majeur de Gotham. Jeudi, il en a été le garant de l’identité, avec une prestation défensive à la hauteur de son talent en attaque.

Pas forcément reconnu pour ses prouesses de chien de garde, Jalen Brunson s’est montré déterminant dans ce secteur pour limiter Haliburton, incapable de prendre le jeu à son compte, ni même de marquer le moindre panier en première période. Plus dur, plus incisif, l’ancien joueur des Mavericks a donné le ton à toute son équipe. « C’est notre gars, nous savons qu’il va nous porter en attaque, mais j’ai le sentiment qu’il s’est défoncé en défense ce soir » l’a félicité Josh Hart dans le vestiaire.

« On a été capable de faire des stops défensifs rapidement et de courir » a analysé Jalen Brunson au micro de TNT. « Nous avons simplement mieux joué. On a joué dans nos standards. On doit leur tirer notre chapeau pour la manière dont ils jouent, mais on a joué le basket des Knicks ce soir. »

Une efficacité redoutable

Ces standards ont aussi été respectés par Brunson offensivement, en étant le moteur des siens d’entrée de jeu. Avec 14 points dans le premier quart-temps, en réussissant six de ses sept premières tentatives, le meneur a montré la voie. « Il est notre leader, donc quand il joue comme ça, nous voulons simplement faire tout ce que l’on peut pour gagner » a assuré Miles McBride au sujet de l’entame de match de son coéquipier. Et Jalen Brunson a remis le couvert dans le troisième acte, brillant par son efficacité avec 16 points, à 5/6 au tir et 4/4 aux lancers-francs. New York menait alors de 17 points et pouvait contrôler (cette fois) la fin de rencontre sans avoir besoin d’exploits de son « Clutch Player of the year ».

« Il a fait un travail fantastique » a estimé Karl-Anthony Towns en conférence de presse, alors que Brunson avait expliqué qu’il devait faire mieux suite au Game 4. « C’est ce que notre capitaine fait toujours, il répond toujours à l’appel. Nous gagnons en équipe, nous perdons en équipe. Je ne vais jamais laisser notre capitaine prendre toute la responsabilité, il fait tellement pour nous chaque match et on lui en demande tant chaque match. Nous sommes des frères, une famille. Une famille et des frères ne laissent jamais personne porter toute la responsabilité. »

Reçu cent pour cent

Jalen Brunson termine avec 32 points à 12/18 au tir, 5 passes décisives et 5 rebonds, contre huit points à 2/7 à Tyrese Haliburton. « Il a été phénoménal dans le Game 4, nous étions dos au mur, je n’étais pas à me dire ‘je dois mieux jouer que lui' » a assuré Brunson. « Je pensais ‘je dois aider mon équipe à gagner’. Mission accomplie, en rentrant au passage dans le Top 100 des meilleurs scoreurs de l’histoire de playoffs,

Avec son dixième match dans ces playoffs avec au moins 30 points et 5 passes, Brunson devient le quatrième joueur de l’histoire à signer une pareille campagne après Michael Jordan, LeBron James (tous deux à trois reprises) et… Shai Gilgeous-Alexander, également cette année. De là à retrouver « SGA » encore plus loin dans ces phases finales, il reste encore du chemin pour les Knicks et leur meneur.