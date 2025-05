Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander transformé par la paternité

Après Stephen Curry en 2022, Nikola Jokic en 2023 puis Luka Doncic en 2024, Shai Gilgeous-Alexander a reçu le « Magic Johnson Trophy », qui récompense le MVP de la finale de la conférence Ouest. Nommé MVP de la saison régulière il y a quelques jours, le leader du Thunder a ponctué sa série d’un nouveau match plein avec 34 points, 8 passes et 7 rebonds à 14 sur 24 aux tirs.

C’est son 10e match des playoffs 2025 avec au moins 30 points et 5 passes, et seuls Michael Jordan et LeBron James avaient réussi une telle perf’ sur une campagne de playoffs. Sur l’ensemble de la série, il cumule 31.4 points, 8.2 passes, 5.2 rebonds et 1.8 interception de moyenne, et il s’était donné une mission : se qualifier devant son public.

« Personnellement, je voulais deux choses : je ne voulais pas retourner au Minnesota, à cause du voyage, et je voulais que les fans puissent vivre ce moment avec nous » confirme-t-il. « Je voulais qu’ils puissent le voir se dérouler devant leurs yeux. Je voulais qu’ils puissent célébrer ce soir, chez nous, rentrer chez eux, faire la fête, peu importe comment. Je voulais qu’ils profitent de l’instant, et je voulais juste, avant tout, donner toute mon énergie et mes efforts pour offrir à ces fans ce qu’ils méritent. »

Comme un gamin de 15 ans

Mission largement remplie avec une première mi-temps de très grande qualité, avec des Wolves envoyés sèchement au tapis, et pour SGA, c’est la qualification d’un collectif. Voilà pourquoi il a donné son trophée de MVP à ses coéquipiers. « Ils sont uniques, et je pense que la chose la plus importante, c’est qu’ils rendent la NBA moins « professionnelle ». Avec les voyages, les hauts et les bas, ça peut ressembler à un boulot parfois. Je sais que je parais gâté en disant ça, mais ces gars-là me font me sentir comme un gamin de 15 ans qui joue au basket juste pour le plaisir. »

À propos de « gamin », Shai Gilgeous-Alexander évoque aussi sa paternité, et là encore, il insiste sur l’importance de l’extra-sportif. « Ce qu’il y a de plus beau, c’est qu’il ne comprend rien à ce qui se passe. Il est juste heureux de me voir » sourit le MVP 2025. « Dans la vie, on se perd dans des choses qui n’ont pas vraiment d’importance. Mais depuis un an, mon fils me montre chaque jour ce qui compte vraiment. Quand il me réveille en pleine nuit en pleurant, ça me ramène à l’essentiel. Un jour, il comprendra tout ça. »

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 ☆ OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 ☆ OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 ★ OKC 76 34 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.