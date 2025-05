La WNBA incapable de vérifier les commentaires racistes à l’encontre d’Angel Reese

Pour débuter sa saison, le Sky d’Angel Reese retrouvait le Fever de Caitlin Clark. Une rencontre tendue sur le terrain, à l’image de la faute flagrante de la meneuse d’Indiana sur l’intérieure de Chicago, mais aussi dans les tribunes.

Après le match, plusieurs rapports dénonçaient des propos racistes visant Angel Reese. La WNBA avait aussitôt ouvert une enquête qui s’est terminée ce mardi. Après avoir revu des vidéos du match et contacté les fans présents ce soir-là à Indiana, mais aussi les équipes de la Gainbridge Fieldhouse (la salle du Fever), la Grande Ligue n’est pas parvenue à établir la véracité de ces propos, comme elle le rapporte dans un communiqué.

« Nous avons enquêté sur le rapport faisant état des comportements racistes lors de la rencontre du 17 mai 2025 entre le Chicago Sky et l’Indiana Fever. En se basant sur les informations recueillies à ce jour, nous ne sommes pas parvenus à corroborer ces comportements. La WNBA s’engage à offrir un environnement sain et inclusif pour tous et continuera d’être vigilante à l’égard de tous les fans qui ne respectent pas le code de conduite. »

Un travail salué par le Sky et le Fever

En amont de la rencontre face au Mercury, l’entraîneur de Chicago, Tyler Marsh, avait été interrogé sur cette enquête de la WNBA et avait salué le travail de la Ligue : « Nous apprécions qu’une enquête ait été menée et nous espérons que la Ligue continuera de tout mettre en œuvre pour assurer un environnement sain à tout le monde, joueuses incluses. »

De son côté, le Fever a également publié un communiqué dans lequel la franchise d’Indiana rappelle que « les propos racistes n’ont pas leur place au Gainbridge Fieldhouse et que le Fever fait tout son possible pour offrir la meilleure expérience de fan possible. »

Enfin, le Sky a déclaré apprécier « l’action rapide » entreprise par la WNBA et qu’il continuera de soutenir la Ligue dans ses démarches visant à mettre fin aux discours de haine.