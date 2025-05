Le Thunder et le déclic de la victoire face aux Nuggets

L’avenir le dira, mais il y aura peut-être un avant et un après Nuggets pour ce jeune Thunder. Très facile vainqueur des Wolves, OKC a attendu la finale de conférence pour retrouver son basket de la saison régulière, et pour Jalen Williams, la victoire, en sept manches, contre Denver a eu l’effet d’un déclic.

« Honnêtement, je ne me souviens même plus de la saison régulière, et les playoffs représentent un vrai défi, surtout le premier tour, parce qu’à ce moment-là, la saison régulière ne compte plus vraiment » explique l’ailier du Thunder. « Je pense qu’on a bien répondu à ce test, et puis, évidemment, la dernière série contre Denver, c’était la même chose. Quand on est confrontés à l’adversité, ce qu’on ne vit pas vraiment pendant la saison régulière, dans des moments où c’est quitte ou double, je pense que c’est là qu’on a grandi en tant qu’équipe. »

Auteur de 19 points mercredi soir, Jalen Williams insiste sur ce franchissement de l’obstacle Denver. « Cette dernière série a été très importante pour nous, surtout parce que, pour beaucoup d’entre nous, c’était notre tout premier Game 7 et notre première qualification pour les finales de conférence. C’était une étape majeure. »

Apprendre à ne pas se relâcher

Mark Daigneault confirme qu’il a vu, face aux Wolves, les signes d’une progression mentale dans l’approche des rencontres, et notamment de cette cinquième manche. Le Thunder n’a pas laissé passer l’occasion de se qualifier dès sa première balle de match, et ils l’ont fait en maintenant la tête des Wolves sous l’eau.

« On menait 3-1, et on revenait chez nous. Dans ce genre de situation, la nature humaine vous pousse à vous relâcher. On ne l’a pas bien géré à Denver lors du Game 6, ni lors du Game 3 de cette série » rappelle-t-il. « Mais cette fois, on a retenu la leçon. Ces expériences sont riches d’enseignements. L’équipe a su tirer parti de chaque situation, en éliminant l’émotion, en retenant les leçons, et en se concentrant sur l’instant présent. C’est cette mentalité qui nous fait progresser aussi vite. »

Même analyse chez Jalen Williams. « Nous avons tout simplement plus d’expérience, plus de matchs derrière nous, plus de hauts et de bas sur une saison. Si on regarde en arrière, l’année dernière, beaucoup d’entre nous n’avaient jamais vécu ce genre de situation, à part peut-être deux joueurs. Donc maintenant, on a plus d’expérience, on a vu beaucoup plus de choses. Et surtout, on a su grandir à travers ces expériences sans rester bloqués. C’est, je pense, la raison pour laquelle on obtient aujourd’hui d’aussi bons résultats. »