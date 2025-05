Les Wolves savaient pourtant qu’il ne fallait pas perdre la « bataille de la possession »

Peut-on perdre un match en ayant pris plus de rebonds, réalisé plus de passes décisives, shooté plus de lancers-francs tout en ayant mieux tiré, tant au niveau de l’adresse générale qu’à 3-points ou aux lancers ? Jusqu’à présent, c’était une garantie de victoire puisque lorsque c’était arrivé en playoffs, ça avait toujours été synonyme de succès.

Mais après 190 victoires sur 190 occurrences du genre en postseason, les Wolves sont donc devenus les premiers à s’incliner dans cette configuration dans le Game 4 de la finale de conférence Ouest, face au Thunder.

« On a laissé 19 rebonds offensifs et on a perdu 21 ballons. Donc ils ont eu 40 possessions de plus. Et on a perdu de deux points… » ne pouvait ainsi que calculer Anthony Edwards à l’issue de la rencontre.

C’était le même constat mathématique chez Chris Finch, pour qui « cette formule ne peut pas marcher ».

« Ils ont eu 40 possessions de plus en cumulant les deux stats. On ne bat pas une équipe comme ça en perdant le ballon plus de 20 fois et en leur laissant des tonnes de rebonds offensifs. Et on le savait, donc… »

+11 au nombre de tirs tentés

Car la « bataille de la possession » est essentielle, en playoffs et particulièrement face à cette équipe d’Okahoma City. Et même si les Wolves ont donc pris plus de rebonds (41/36), réalisé plus de passes décisives (30/22), marqué plus de points sur jeu rapide (13/5), dans la raquette (46/42) ou après des rebonds offensifs et qu’ils ont mieux shooté, que ce soit de façon générale, à 3-points ou aux lancers-francs, ils ont au final laissé trop d’opportunités supplémentaires à Shai Gilgeous-Alexander et sa bande.

Qui ont donc gagné la stat qui compte le plus dans ce genre de matchs particulièrement serrés, celle du nombre de shoots pris : 95 pour le Thunder (48 réussites) contre seulement 84 pour les Wolves (43 réussites).

Car peu importe que Minnesota ait finalement « gagné » quasiment toutes les stats collectives possibles sur le match, c’est finalement ce +11 au niveau du nombre de tirs tentés qui a fait la différence.