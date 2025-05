Carmelo Anthony pense à trois légendes pour son entrée au Hall of Fame

Début avril, on apprenait que Carmelo Anthony allait entrer au Hall of Fame en 2025, plus exactement le 6 septembre, trois ans après son dernier match professionnel et, ce, dès sa première année d’éligibilité. Il y sera même doublement intronisé, à titre individuel bien sûr mais également en tant que membre de la « Redeem Team » américaine de Pékin 2008.

Se pose maintenant la question de la (ou des) personne qui présentera « Melo » à Springfield et, à ce jour, l’intéressé dit avoir trois noms en tête. Et non des moindres : Michael Jordan, Allen Iverson et Dwyane Wade…

« J’essaie de les avoir tous les trois. On n’y entre qu’une seule fois… Ma vie a été influencée par plus d’une personne, donc j’ai besoin de les avoir tous les trois » a-t-il déclaré, lors de son apparition dans le podcast de Paul George.

Avant ça, Carmelo Anthony a évoqué en détail chacun de ces trois noms : « J’ai été inspiré par MJ, pas seulement d’un point de vue basket, mais aussi comme Hall of Famer. Voir ce truc en moi, à 18-19 ans, et me dire qu’un jour, je pourrais être un Hall of Famer, c’est énorme. Donc je dois l’avoir. […] Ensuite, il y a AI, qui a influencé toute ma carrière professionnelle. On sait tous l’influence qu’il a eu sur nous tous. On peut s’identifier à lui, un produit de l’environnement, mais aussi y aller et faire ce qu’on a à faire. Et il y a aussi mon frère, D-Wade, qui ferait mieux d’être là… »

On saura donc dans quelques semaines si « Melo », l’un des plus forts attaquants des années 2000 et 2010, aux trois médailles d’or olympique, aura réussi à trancher, ou s’il restera sur sa décision d’avoir Michael Jordan, Allen Iverson et Dwyane Wade à ses côtés le jour de son entrée au Hall of Fame.

Carmelo Anthony Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 DEN 82 37 42.6 32.2 77.7 2.2 3.8 6.1 2.8 2.7 1.2 3.0 0.5 21.0 2004-05 DEN 75 35 43.1 26.6 79.6 1.9 3.8 5.7 2.6 3.1 0.9 3.0 0.4 20.8 2005-06 DEN 80 37 48.1 24.3 80.8 1.5 3.4 4.9 2.7 2.9 1.1 2.7 0.5 26.5 2006-07 DEN 65 38 47.6 26.8 80.8 2.2 3.8 6.0 3.8 3.1 1.2 3.6 0.4 28.9 2007-08 DEN 77 36 49.2 35.4 78.6 2.3 5.1 7.4 3.4 3.3 1.3 3.3 0.5 25.7 2008-09 DEN 66 35 44.3 37.1 79.3 1.6 5.2 6.8 3.4 3.0 1.1 3.0 0.4 22.8 2009-10 DEN 69 38 45.8 31.6 83.0 2.2 4.4 6.6 3.2 3.3 1.3 3.0 0.4 28.2 2010-11 * All Teams 77 36 45.5 37.8 83.8 1.5 5.8 7.3 2.9 2.9 0.9 2.7 0.6 25.6 2010-11 * DEN 50 36 45.2 33.3 82.3 1.5 6.1 7.6 2.8 2.7 0.9 2.8 0.6 25.2 2010-11 * NYK 27 36 46.1 42.4 87.2 1.5 5.2 6.7 3.0 3.3 0.9 2.4 0.6 26.3 2011-12 NYK 55 34 43.0 33.5 80.4 1.6 4.7 6.3 3.6 2.8 1.1 2.6 0.4 22.6 2012-13 NYK 67 37 44.9 37.9 83.0 2.0 4.9 6.9 2.6 3.1 0.8 2.6 0.5 28.7 2013-14 NYK 77 39 45.2 40.2 84.8 1.9 6.2 8.1 3.1 2.9 1.2 2.6 0.7 27.4 2014-15 NYK 40 36 44.4 34.1 79.7 1.8 4.8 6.6 3.1 2.2 1.0 2.2 0.4 24.2 2015-16 NYK 72 35 43.4 33.9 82.9 1.4 6.4 7.7 4.2 2.5 0.9 2.4 0.5 21.9 2016-17 NYK 74 34 43.3 35.9 83.3 0.8 5.1 5.9 2.9 2.7 0.8 2.1 0.5 22.4 2017-18 OKC 78 32 40.4 35.7 76.7 0.9 5.0 5.8 1.3 2.5 0.6 1.3 0.6 16.2 2018-19 HOU 10 29 40.5 32.8 68.2 0.9 4.5 5.4 0.5 3.2 0.4 0.8 0.7 13.4 2019-20 POR 58 33 43.0 38.5 84.5 1.2 5.1 6.3 1.5 3.0 0.8 1.7 0.5 15.4 2020-21 POR 69 25 42.1 40.9 89.0 0.5 2.6 3.1 1.5 2.1 0.7 0.9 0.6 13.4 2021-22 LAL 69 26 44.1 37.5 83.0 0.9 3.3 4.2 1.0 2.4 0.7 0.9 0.8 13.3 Total 1260 35 44.7 35.5 81.4 1.6 4.6 6.2 2.7 2.8 1.0 2.4 0.5 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.