Hall Of Fame : l’émotion de Carmelo Anthony

Pas besoin d’être champion NBA ou même d’avoir disputé une finale NBA pour entrer au Hall Of Fame. La preuve avec Carmelo Anthony dont le palmarès, à tous les niveaux, lui a permis de décrocher une place au Panthéon dès la première année d’éligibilité.

« Il n’y a pas mieux que ça. Il n’y a pas plus grand que ça », a-t-il confié sur l’estrade, à San Antonio. « Tous ces accomplissements dont on parle, ce moment-là vient tout couronner. Ça les rend tous encore plus précieux. » Des « accomplissements » exceptionnels avec un titre NCAA, trois titres olympiques, dix sélections au All-Star Game, mais aussi un titre de meilleur marqueur NBA et une place dans le Top 75 des meilleurs joueurs de tous les temps.

L’aboutissement d’une carrière

« Je suis satisfait. Ça en valait la peine. J’y suis », poursuit Melo, qui boucle la boucle avec cette distinction obtenue au Final Four NCAA. « Encore une fois, on en revient à ce sentiment de satisfaction. Quand tu es un sportif, que tu joues, que tu es en compétition, tes entraîneurs te disent toujours de ne jamais être satisfait. Alors tu développes cette mentalité, jusqu’au moment où tu peux enfin prendre du recul, sortir de ce contexte, et te dire : « J’ai tout donné au basket. » Je suis satisfait. Je suis devant le portail, ce sont les portes. Et maintenant, plus rien ni personne ne peut me l’enlever. »

Le week-end d’intronisation se tiendra du 5 au 7 septembre entre le Mohegan Sun et Springfield, fief du Hall of Fame. En compagnie de Sue Bird, Dwight Howard ou encore Billy Donovan, Carmelo Anthony entrera doublement au Panthéon du basket puisque la « Redeem Team » sera aussi honorée.

« J’essaie sans cesse de trouver les mots pour ces moments, mais il n’y a rien que je puisse dire qui exprime vraiment ce que je ressens, ou la manière dont j’essaie simplement de vivre cet instant », conclut-il. « C’est beaucoup à assimiler. On reçoit cet appel, celui qui te dit que tu vas entrer au Hall of Fame pour ce que tu as accompli dans ta carrière, en tant qu’individu, et pour tout ce que tu as apporté à ce sport. »