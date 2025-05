L’ajustement payant de Jaden McDaniels sur Shai Gilgeous-Alexander

« Vous voulez que je vous le dise ?! », se marre Chris Finch après s’être figé une fraction de seconde devant la question du journaliste. Ce dernier cherche à savoir ce que les Wolves, notamment leur première ligne, Jaden McDaniels, ont fait de mieux en défense sur Shai Gilgeous-Alexander dans ce match 3, par rapport aux deux premières rencontres.

La notion d’agressivité revient le plus souvent dans la bouche du coach. « On voulait être l’agresseur, absolument. Les gars savaient le genre de défense qu’on pouvait jouer. On n’avait pas le sentiment de la jouer. On avait le sentiment d’être acculé défensivement la majeure partie de la série. C’est le changement d’approche qu’on a réalisé », livre le technicien pour qui la combativité de sa formation « était à son plus haut niveau ».

Sur le jeune MVP 2025, le coach dit encore : « C’est un joueur phénoménal, il ne va pas connaître beaucoup de soirées comme ça. On s’estime chanceux pour ça. » Cette troisième manche a tout simplement été la plus petite sortie en playoffs du Canadien. Alors qu’il restait sur cinq matchs de suite à 31 points ou plus, « SGA » a été contenu à un maigre total de 14 points (4/13 aux tirs) et 6 passes. Les arbitres lui ont même sifflé une violation des huit secondes parce qu’il remontait la balle trop lentement.

Moins de fautes commises

Mais le niveau d’agression sur lui n’a pas été le seul facteur explicatif. Comme l’ont remarqué certains internautes, Jaden McDaniels a commencé à prendre le Canadien beaucoup plus bas – ce serait l’histoire d’environ quatre mètres – dans cette partie que dans les deux premières. L’intérêt ? Moins s’exposer aux prises de vitesse de Gilgeous-Alexander, qui dispose d’un arsenal pour se créer son tir en périphérie en sortie de dribble.

You could see this right from the beginning based on where McDaniels stopped his backpedal and settled into his stance the first time SGA brought the ball up the court in Game 3 compared with Games 1 and 2. pic.twitter.com/zhn7aaZ3h8 — Yaya Dubin (@JADubin5) May 25, 2025

Moins s’exposer ainsi, c’est également prendre moins de risque sur les contacts, alors que l’enjeu des fautes commises sur lui devenait un casse-tête pour Chris Finch et les siens. Cette nuit, Jaden McDaniels n’a commis que deux fautes, contre onze en cumulé sur les deux premières rencontres. Et « SGA » a égalé son plus petit quota de lancers-francs (4/4) de sa campagne.

Pour Anthony Edwards, sur le volet défense chez les Wolves, « tout commence avec Jaden McDaniels ». « Il n’a pas été sélectionné dans la All-Defensive Team, ce qui est affreux de la part des gens qui votent. Il leur a encore une fois montré ce soir pourquoi il devrait y être », lâche l’arrière dont le coéquipier avait eu cet honneur l’an dernier.

De son côté, « SGA », pour expliquer sa mauvaise soirée, met en avant le tempo que sa formation n’a pas su imprimer. « On a passé notre temps à récupérer le ballon sous le filet, donc ils pouvaient revenir en défense et se mettre en place. Et peu importe qui on est en NBA, contre une bonne défense, c’est difficile de marquer quand ils sont bien en place. Lors des deux derniers matchs, ce n’était pas le cas. On a réussi à provoquer des stops, à courir et à jouer », analyse le Canadien.

On imagine que ce dernier va chercher à se reprendre dans le Game 4.