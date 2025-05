La surprise Terrence Shannon Jr.

Si Anthony Edwards a parfaitement lancé les Wolves avec sa défense et ses points en premier quart-temps, Terrence Shannon Jr. a rapidement pris la suite de la prestation du All-Star. Avant le début de la rencontre, le rookie avait été informé par l’assistant coach Micah Nori : il allait entrer en début de deuxième quart-temps.

« Je travaille constamment, je suis toujours prêt et suis le meilleur coéquipier possible. Puis, quand on m’appelle, je fais ce que j’ai à faire », glisse le joueur sur son état d’esprit face à cette bonne nouvelle.

Mais encore fallait-il être bon sur le parquet, dans un match important pour Minnesota. Il le fut avec 9 points en seulement 4 minutes, en agressant la défense du Thunder. “Je dois être moi-même. C’est mon jeu d’attaquer, d’aller dans la raquette et de mettre les shoots ouverts. »

L’arrière a donc emboîté le pas d’Anthony Edwards et surfé sur la domination des Wolves, qui ont pris les commandes de la partie en première période. « J’essaie simplement de me nourrir de l’énergie de l’équipe ou, si l’énergie est basse, alors j’en apporte », poursuit Terrence Shannon Jr.

« Pour être bon dans cette ligue, il faut continuer de faire ce qu’on a fait de bien. On veut revoir la même chose »

Une fois le match plié, il aura de nouveau des minutes pour soigner sa ligne de statistiques : 15 points à 5/8 au shoot en 13 minutes. « Il est toujours prêt, toujours en forme. Il n’est jamais dominé par ses sentiments, ni abattu. Il est toujours prêt à aller à la salle », salue Naz Reid.

Le rookie n’avait pas vraiment le choix de bosser car, « quand j’ai été drafté, je savais que j’arrivais dans une bonne équipe. Je savais qu’il fallait que je travaille comme un fou pour être dans la rotation », indique-t-il. Avec une telle performance, a-t-il gagné quelques minutes pour le Game 4 ?

« On va clairement le voir un peu plus », annonce Chris Finch, qui a justifié le temps de jeu de son joueur par le besoin d’impact physique pour répondre au Thunder. « Pour être bon dans cette ligue, il faut continuer de faire ce qu’on a fait de bien. On veut revoir la même chose. On sait que, qu’il marque ou non, il apporte de l’énergie, de la compétition. C’est ce qu’on aime chez lui. »

Terrence Shannon, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIN 32 11 48.2 35.5 81.0 0.3 1.2 1.5 1.0 0.8 0.2 0.5 0.2 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.