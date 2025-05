Le MVP de la nuit | Anthony Edwards a parfaitement donné le ton

Après les deux défaites à Oklahoma City, les Wolves devaient absolument s’imposer lors du Game 3 à domicile.

Anthony Edwards a donc pris les choses en main, en scorant 16 de ses 30 points dans le premier quart-temps, à 6/8 au tir dont 3/5 de loin. Débordant d’énergie, l’arrière a parfaitement lancé son équipe vers la victoire.

« C’est ce que nous attendons de lui », a réagi Chris Finch, l’entraîneur des Wolves. « Car quand il le fait, nous passons à un autre niveau. Il a été vraiment énorme dans le premier quart-temps – il a fait quelques interceptions, il était partout. Il savait que nous avions besoin de ce type d’actions et il a été vraiment très bon. »

Minnesota a aussi adapté sa stratégie défensive, en étant plus agressif sur les écrans et moins sur les dribbles de Shai Gilgeous-Alexander, Jaden McDaniels l’attendant cette fois beaucoup plus bas.

« Les ajustements ne sont vraiment pas le plus important. Le plus important, c’était d’apporter de l’énergie »

Anthony Edwards, lui, a davantage utilisé les écrans de Rudy Gobert, en prenant les tirs qui s’ouvraient derrière.

« On voulait mettre une pression maximale sur le ballon, et shooter dès qu’on le pouvait » explique le All-Star, qui termine le match avec 30 points à 12/17 dont 5/8 de loin en 30 minutes, 9 rebonds et 6 passes décisives. « Les ajustements ne sont vraiment pas le plus important. Le plus important, c’était d’apporter de l’énergie. »

Mais du côté de Chris Finch et de Julius Randle, on mettait aussi en avant le leadership d’Anthony Edwards, qui a su rester positif malgré les deux premiers revers, son coéquipier évoquant son « altruisme ».

« Il est très à l’écoute de ses coéquipiers et de ce qui se passe », a ainsi conclu l’ailier fort, qui explique qu’Anthony Edwards l’a aidé à digérer son dernier match raté. « C’est un grand joueur, mais il est aussi très altruiste ».

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 79 36 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.