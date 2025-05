L’impact physique du Thunder frustre les Wolves

Nous sommes au milieu du dernier quart-temps du Game 2 à Oklahoma City. Le Thunder vient de faire la différence et a pris une quinzaine de points d’avance. Les Wolves ont longtemps tenu mais viennent de céder. Forcément, la frustration monte. Elle finit par se montrer aux yeux de tous quand Shai-Gilgeous Alexander déborde Jaden McDaniels, après lui avoir tenu le bras. Le joueur de Minnesota demande le coup de sifflet, il ne l’obtient pas. Dès lors, il passe ses nerfs sur le MVP 2025 et l’envoie au sol.

« Je voulais seulement faire faute, vraiment. Je n’étais pas énervé. J’avais des fautes à utiliser », a tenté de se justifier Jaden McDaniels, que l’on n’est clairement pas obligé de croire sur cette action.

Car les Wolves sont frustrés. Déjà à cause de ce sentiment de lâcher un moment ou un autre dans les rencontres et donc de voir le Thunder filer inévitablement vers la victoire. Ensuite parce qu’ils prennent des coups et sont dominés physiquement. Alors qu’ils ont le sentiment de ne pas pouvoir faire de même sur Shai Gilgeous-Alexander notamment.

« Ils sont extrêmement physiques et c’est différent car ils sont très connectés et c’est fort », concède Julius Randle. « C’est un sacré challenge pour nous, une occasion de se tester et de voir comment on peut relever ce défi. Ils mettent les mains partout. »

Bousculés et battus, et désormais menés 2-0, comment ne pourraient-ils pas être agacés ? « Quand on est à ce stade de la compétition, il y a des moments frustrants », admet Donte DiVincenzo. « Le match et la série sont plein d’émotions. On sait ce qu’il faut faire, mieux jouer des deux côtés du terrain. »

« La série ne commence que lorsqu’une équipe gagne à l’extérieur »

Le pire pour Minnesota, c’est que le Thunder est totalement conscient de l’ascendant physique et mental qu’il possède sur son adversaire. « Oui, on peut le sentir », confirme le MVP 2025. « On le ressent quand on fait des stops et ça nous encourage. C’est ça qui fait qu’on est très bon : on aime défendre. Le fait qu’on adore faire des stops, c’est une clé. »

Sans répondre à ce niveau d’intensité et surtout le maintenir durant toute la rencontre, les Wolves ne pourront pas revenir dans cette série.

« Le plus important, c’est que l’intensité soit la même. Ils sont très agressifs, des deux côtés du terrain. Ils jouent dur donc on ne peut pas seulement se reposer sur notre talent », prévient Nickeil Alexander-Walker. « On doit être agressif », ajoute Jaden McDaniels. « Si on commence les matches comme ça, on se donne une chance de les gagner. »

N’est-ce pas déjà trop tard, avec quatre matches à gagner sur les cinq prochains, tant ce Thunder est plein de certitudes ? « La série ne commence que lorsqu’une équipe gagne à l’extérieur », rappelle Donte DiVincenzo. « On est encore soudé, tout le monde a confiance, les shoots vont finir par tomber dedans. »