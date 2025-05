Le MVP de la nuit | Pascal, le grand fier

Les dirigeants des Pacers ont réussi deux coups de maître en matière d’échanges en récupérant d’abord Tyrese Haliburton aux Kings, puis Pascal Siakam aux Raptors.

Seuls All-Stars de l’effectif, ils tirent l’équipe vers le haut, et cette nuit, dans la deuxième manche, remporté à New York, c’est le Camerounais qui a fait la différence en plantant 39 points à 15 sur 23 aux tirs en 33 minutes, avec 5 rebonds et 3 passes. Il est le seul joueur d’Indiana à inscrire plus de cinq paniers.

« Je suis juste venu avec une attitude agressive. Au final, on est une équipe. Peu importe qui marque, c’est ça que j’aime chez nous » confie-t-il à propos de ses 39 points, nouveau record personnel en playoffs. « On s’en fiche de qui marque, on veut juste gagner le match. J’ai trouvé mon rythme tôt dans la partie, les gars ont bien fait circuler la balle pour me trouver. Et la prochaine fois, ce sera quelqu’un d’autre. C’est ce qui nous rend si particuliers. »

Les Pacers impériaux à l’extérieur

Cette fois, pas de comeback, mais une gestion maîtrisée de la rencontre avec un coup d’accélérateur en début de 4e quart-temps, avant de confirmer les qualités « clutch » du groupe dans le « money time ». « C’est juste qu’on a été beaucoup plus intenses » répond le champion NBA 2019 à propos du scénario du match. « On n’avait pas aimé notre défense lors du premier match, et on voulait corriger certaines choses. Mais j’ai trouvé que l’état d’esprit de l’équipe était bon dès le début. Ils ont eu quelques runs, mais on a su résister et simplement jouer notre jeu. »

Au final, voilà les Pacers et Pascal Siakam à deux succès d’un retour en finale NBA. Ce n’est pas arrivé depuis 2000 pour la franchise, tandis que l’ailier-fort y a goûté en 2019 avec un succès sous les couleurs de Toronto.

Avec six victoires en sept matches, les Pacers confirment être la meilleure équipe à l’extérieur de ces playoffs.

« On sait que personne n’envisage qu’on gagne ces matchs » conclut-il. « Donc on y va avec juste notre groupe, notre équipe. C’est tout ce qu’on a. Et on ne se préoccupe de rien d’autre. Les coachs font un super boulot pour nous préparer, et on joue au basket, tout simplement. Que ce soit à domicile ou à l’extérieur, on veut juste jouer. »

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 ☆ TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.2 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.6 8.5 5.3 3.3 1.2 2.7 0.6 22.8 2022-23 ☆ TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.8 6.0 7.8 5.8 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2024-25 ☆ IND 78 33 51.9 38.9 73.4 1.7 5.2 6.9 3.4 2.4 0.9 1.4 0.5 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.