La foudre du Thunder est encore tombée en deuxième mi-temps

Alors que le Thunder et les Wolves jouaient à armes égales en première période, Oklahoma City a mis un coup à la défense des visiteurs lors des dernières minutes du deuxième quart-temps pour prendre huit points d’avance avant de retourner au vestiaire. Toutefois, Minnesota ne s’est pas laissé abattre et est revenu à quatre longueurs… avant de complètement céder à la fin du troisième acte.

Alors qu’il n’y a que six points d’écart (70-64), Shai Gilgeous-Alexander inscrit un panier avec la faute sur son cousin Nickeil Alexander-Walker. Cette action est le point de départ d’un « run » dévastateur.

En quatre minutes, OKC passe un 23-5 pour prendre 22 points d’avance ! Un coup de massue sur la tête des Wolves.

« Bien terminer les quart-temps, c’est important, encore plus dans ce type de rencontre », explique Shai Gilgeous-Alexander. « On sent ces moments arriver quand on multiplie les stops défensifs. Nous avons une équipe qui aime beaucoup défendre et quand on fait des stops, on peut attaquer plus vite et avec plus de confiance. »

La spécialité du Thunder

Durant la saison régulière, le Thunder avait pour habitude de passer des « runs » après la mi-temps pour s’offrir des victoires faciles. Ce fut, par exemple, le cas lors d’un duel en janvier face aux Celtics ou en fin de saison contre les Grizzlies. Durant ces playoffs, OKC n’avait pas souvent eu l’occasion de réaliser ces « runs » dévastateurs à cause du rythme de jeu comme l’explique Jalen Williams : « Ces runs n’arrivent pas aussi souvent en playoffs parce que vous jouez moins de possessions. Ce n’est pas quelque chose que nous cherchons, mais quand vous jouez dur et que vous prenez les possessions les unes après les autres, c’est ce qui arrive. »

Si Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams ont expliqué que leur défense agressive permettait de mettre les joueurs en confiance, Mark Daigneault a de son côté rendu hommage à l’attaque de son équipe.

« Nous avons trouvé de bonnes positions de tirs et nous avons compris comment attaquer cette équipe. Durant le quatrième quart-temps, ils ont essayé autre chose en étant très agressifs sur le porteur de balle, mais nous avons fait les bonnes passes et pris les bons tirs« , explique le coach du Thunder.

C’est donc en pleine confiance, et à 2-0, qu’Oklahoma City va désormais se rendre à Minnesota pour le Game 3.