Julius Randle n’a jamais réussi à rentrer dans le match

Après avoir été l’homme fort des Wolves en première période dans le Game 1, avec ses shoots primés, Julius Randle n’a pas réussi à enchaîner dans la deuxième manche à Oklahoma City. L’intérieur est passé à côté de la rencontre, ne finissant qu’avec 6 points à 2/11 au shoot, 5 rebonds, 5 passes et 4 ballons perdus.

Résultat : il n’a joué que dix minutes après la pause et aucune dans le dernier quart-temps, remplacé par un Naz Reid bien plus tranchant. « J’ai trouvé que Naz faisait un bon match et je voulais voir si on pouvait écarter le jeu, prendre des décisions rapides, changer le match », confirme Chris Finch sur son choix.

Très adroit de loin dans le Game 1, Julius Randle a raté beaucoup de tirs près du cercle dans la deuxième défaite des Wolves. En plus de son 0/3 à 3-pts.

Réveil attendu à Minneapolis

« On doit être plusieurs à élever notre niveau », juge Jaden McDaniels. « C’est un de nos meilleurs joueurs et s’il n’est pas bien, les autres doivent combler les vides. Je ne suis pas inquiet pour lui, je le vois travailler au quotidien. Des soirées comme ça arrivent. L’autre jour, il a fait un grand match. »

Alors que la série va s’envoler vers Minneapolis et que les Wolves sont dos au mur, ils doivent retrouver un Julius Randle plus efficace et prolifique pour espérer revenir dans cette finale de conférence.

« Je connais Julius, je sais qu’il va bosser. Je sais que c’est un compétiteur, qu’il bouillonne en ce moment », commente Nickeil Alexander-Walker. « Il sera là le prochain match, prêt à se battre. On sera chez nous, on aura dormi dans notre lit, on sera devant notre public. Je ne suis pas inquiet, c’est un grand joueur. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 ☆ NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 ☆ NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 ☆ NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 69 32 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.5 0.7 2.8 0.2 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.