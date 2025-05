Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à fermer leurs centres de formation ?

L’exode des jeunes talents européens, attirés par les bénéfices financiers du NIL, inquiète à tous les niveaux.

Selon Marca, le Real Madrid et le FC Barcelone auraient même envisagé la fermeture pure et simple de leurs centres de formation, face à cette situation… et sans doute également face à leurs lourdes dettes.

Sidi Gueye, Ismaila Diagne, Jan Vide et Egor Demin ont ainsi quitté les « Merengue » pour la NCAA, alors que Dame Sarr et Kasparas Jakucionis ont fait de même pour les « Blaugrana ». Un passage par la case universitaire qui va priver les deux clubs de millions de dollars lorsque ces jeunes « prospects » rejoindront ensuite la NBA.

Même s’il peut sembler ironique de voir le Real Madrid et le FC Barcelone se plaindre de se faire piller leurs jeunes talents, alors que les deux clubs ont largement utilisé de cette stratégie auprès des autres clubs du Vieux Continent, la rumeur montre bien à quel point tout l’écosystème de formation européen est actuellement chamboulé.

Le Real Madrid et le FC Barcelone peuvent-ils réellement fermer leurs centres de formation, et ainsi concentrer leur budget sur leurs équipes premières, alors que la Liga Endesa étudie la possibilité de créer un championnat Espoirs ?

Ou est-ce un nouveau coup de pression sur la FIBA, afin qu’elle légifère rapidement sur les compensations que les universités américaines devraient verser aux clubs européens lorsqu’elles récupèrent leurs jeunes ? Contacté par Eurohoops, le club catalan a en tout cas démenti l’information, assurant vouloir garder ses équipes de jeunes.