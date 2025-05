Les Knicks sonnés par la défaite

Comment redescendre émotionnellement d’une telle rencontre ? Entre la fatigue, après la prolongation, le scénario avec l’avance gâchée et le résultat final, cette défaite à domicile, les Knicks avaient les jambes lourdes, et les cœurs aussi. Le coach et ses troupes n’ont pas été très bavards en conférence de presse, en faisant des réponses très courtes.

Il faut dire qu’en gâchant une avance de 14 points à trois minutes de la fin, la déception domine. « Aucune avance n’est sûre », glisse Tom Thibodeau. « Il y a évidemment de la déception quand on perd de si peu. Mais on doit regarder les images, faire les corrections et être prêt pour le Game 2. Utiliser cette déception en détermination. »

Quelles explications peuvent avancer les Knicks sur ce gâchis, outre les paniers primés de Aaron Nesmith ? « On n’a pas su conclure, notre intensité a baissé. Ils ont pu jouer comme ils le voulaient. On l’a laissé filer ce match », se lamente Josh Hart. « Défensivement, on a levé le pied. On ne doit pas refaire cette erreur. »

« On n’est pas là pour répéter l’histoire, on est là pour l’écrire »

Que Karl-Anthony Towns résume en disant que lui et ses coéquipiers ont « joué 46 bonnes minutes et les deux dernières nous coûtent le match. On doit tous faire mieux ».

New York perd déjà l’avantage du terrain, avec un goût amer dans la bouche. Il faut rebondir et vite, dès le Game 2, même si les esprits sont touchés. « Ce jeudi, on va regarder les images, se regrouper, faire le bilan et être prêt pour le Game 2 », annonce Jalen Brunson. « Toute défaite est dure, surtout en playoffs. On retourne au travail, c’est comme ça qu’on rebondit », ajoute Karl-Anthony Towns.

Josh Hart le précise, « on n’imaginait pas une série facile », et ce premier match perdu le prouve bien. Ce nouvel épisode de la rivalité entre les Knicks et les Pacers fut intense, avec un clin d’œil de Tyrese Haliburton pour le geste mythique de Reggie Miller de 1994, et donne le ton pour la suite.

« C’est notre boulot de faire l’histoire. On n’est pas là pour la répéter, on est là pour l’écrire. Donc ça ne me vient pas à l’esprit, je suis dans le présent, dans ce qu’on peut faire maintenant pour écrire notre histoire », indique « KAT » sur l’importance de la mémoire entre les deux franchises.