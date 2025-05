Le MVP de la nuit | Tyrese Haliburton en état de « choke »

C’est l’une des célébrations les plus mythiques de l’histoire de la NBA : ce « choke sign » de Reggie Miller, qui chambre Spike Lee en mimant de s’étrangler. C’était en 1994, déjà en finale de conférence, et cette nuit, c’est son successeur dans le cœur des fans d’Indiana, Tyrese Haliburton, qui l’a imité ! Toujours à New York, et toujours sous les yeux de Spike Lee.

« Tout le monde voulait que je le fasse. J’attendais juste le bon moment, et ça semblait être le bon moment » s’amuse-t-il. « Je pensais tirer à 2-points… Je ne savais pas combien de temps il restait, alors j’ai reculé, et je pensais être à 3-points… Puis c’est allé en prolongation, donc… on va devoir le garder pour plus tard. »

Eh oui, son tir miraculeux a arraché la prolongation, à défaut de faire gagner les Pacers, pour quelques millimètres. Une pointure de trop, comme Kevin Durant il y a quelques années. Heureusement pour lui, la prolongation permettra à Indiana de valider ce nouveau comeback venu de nulle part, puisque les Knicks menaient de 14 points à moins de trois minutes de la fin !

Le symbole de sa saison

« Le basket, c’est du plaisir, et gagner, c’est du plaisir » poursuit-il. « Je suis tellement fier de la résilience de ce groupe. On l’a montré toute l’année. On a dû gagner de tant de manières différentes, bizarres, uniques. Et aujourd’hui, on a juste continué, continué à se battre. Et… c’est vraiment du plaisir ».

Auteur de 31 points et 11 passes, Tyrese Haliburton a vécu tellement de très hauts dans ces playoffs, après avoir vécu de très bas en saison régulière, qu’il y avait tout dans sa célébration. Un hommage à Reggie Miller, à l’histoire des Pacers, mais aussi une vraie forme de délivrance.

« On a joué beaucoup de matchs où on avait l’impression que l’autre équipe était en contrôle. Mais ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini, tant que le chrono n’affiche pas zéro » conclut-il. « C’est une sacrée victoire. Mais je pense vraiment qu’on a encore beaucoup de choses à améliorer. Je ne connais pas les stats finales au rebond, mais j’ai l’impression qu’ils nous ont dominés. C’est un domaine où on voulait être bons, et aujourd’hui on ne l’a pas été. Mais on a trouvé un moyen de gagner. Je suis juste tellement fier de ce groupe. »