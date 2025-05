Marine Johannès annonce à son tour son forfait pour l’Euro 2025

On le sentait venir, et les forfaits pour l’EuroBasket 2025 s’accumulent du côté de l’Equipe de France féminine.

Car après Gabby Williams, Dominique Malonga et Carla Leite, c’est désormais au tour de Marine Johannès d’annoncer sur les réseaux sociaux qu’elle fait une croix sur la compétition européenne…

« Après avoir pris un temps nécessaire de réflexion, j’ai finalement pris la décision de ne pas participer au Championnat d’Europe cet été. C’est un choix qui n’a vraiment pas été facile à faire, mais il me semble être le bon aujourd’hui. Je souhaite le meilleur à toute l’équipe de France… avec la plus belle des médailles à aller chercher. »

Pour la plus belle des médailles, ça risque d’être compliqué, surtout si les autres Françaises de WNBA décident également de faire l’impasse, notamment Marième Badiane et Janelle Salaün.

C’est en tout cas une mauvaise nouvelle de plus pour le sélectionneur Jean-Aimé Toupane, dont le groupe élargi vient de débuter sa préparation à Reims, puisqu’il perd la deuxième meilleure scoreuse des Jeux olympiques de Paris en vue de l’Euro, qui se tiendra du 18 au 29 juin. Un Euro qu’il va devoir disputer avec un groupe très affaibli.

Pour Marine Johannès, c’est la troisième compétition internationale qu’elle va rater en quatre ans, puisqu’elle avait dû faire une croix sur le Mondial 2022 à cause d’une blessure, et sur l’Euro 2023 à cause déjà du calendrier WNBA, la FFBB ayant à l’époque refusé qu’elle fasse un crochet par les Etats-Unis durant la préparation.