Gabby Williams, premier forfait des Bleues pour l’EuroBasket 2025

Même si la FFBB a assoupli ses règles pour les joueuses WNBA qui voudront participer à l’EuroBasket 2025, il ne va pas être simple de faire coïncider les deux calendriers, qui se superposent…

Et Gabby Williams vient ainsi de confirmer qu’elle ne participerait pas à la compétition avec les Bleues !

« Après mûre réflexion, j’ai pris la difficile décision de ne pas participer à l’EuroBasket 2025. C’est un choix personnel que je n’ai pas pris à la légère » a expliqué la joueuse du Seattle Storm sur son compte Instagram, confirmant les informations de L’Equipe. « Je resterai la première supportrice de l’équipe la France. Je souhaite le meilleur à mes coéquipières et au staff pour cette compétition. »

Mais la meilleure défenseure des derniers Jeux olympiques de Paris pourrait bien être le premier d’une (longue ?) série de forfaits pour le sélectionneur Jean-Aimé Toupane, car les joueuses ne peuvent pas être absentes plus de 21 jours durant une saison WNBA, si elles veulent valider leur campagne en termes d’ancienneté…

Combien d’autres forfaits à venir ?

Dominique Malonga avait notamment expliqué à First Team que ce critère allait sans doute poser problème.

« L’équipe de France sera toujours au premier plan, mon but c’est de tout faire. Le but c’est aussi de bien faire les choses, pas tout faire à moitié. Les discussions se posent, il y a cette règle des 21 jours. Si je suis absente plus de 21 jours, cette saison ne compte pas […] Les jours que j’ai déjà ratés comptent dans ces 21 jours, ça me laisse peu de jours pour aller à l’Euro. Je vais aller dans ma franchise, discuter avec eux, ils sont en discussion avec la Fédé pour voir ce qui est faisable. Le but c’est de tout donner pour l’Equipe de France. Pour faire les choses dans le respect. Mais si c’est arriver la veille de la compétition sans avoir préparé… »

L’Euro 2025 s’étalant sur 11 jours, du 18 au 29 juin 2025, cette règle des 21 jours va poser problème pour toutes les Françaises engagées en WNBA : Carla Leite, Janelle Salaün et Migna Touré (Golden State Valkyries), Marine Johannès (New York Liberty), Marième Badiane (Minnesota Lynx) et Leïla Lacan (Connecticut Sun).

Combien d’entre elles pourront prendre part à la compétition ? Difficile à dire, mais c’est en vue de ces soucis que la Fédération Française de Basket-Ball a décidé d’établir une liste très, très large de 25 joueuses.