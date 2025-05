Le banc des Pacers va-t-il pouvoir avoir son impact habituel ?

S’il a montré davantage de souplesse dans ces playoffs, Tom Thibodeau n’a pas changé sur le fond. Il fait confiance à un nombre réduit de joueurs, en saison régulière comme en playoffs. Ses rotations sont très limitées, contrairement à celles, plus larges, des Pacers et du Thunder.

Le banc d’Indiana pèse par exemple 35.7 points de moyenne depuis le début des playoffs et, autre chiffre significatif, a inscrit 32% des points de la série face aux Cavaliers. « On a la sensation d’avoir le meilleur banc de la NBA », estime carrément Tyrese Haliburton. « Quand nos remplaçants affrontent ceux de l’adversaire, on a confiance. »

Ils peuvent être confiants puisque le banc de New York n’a inscrit que 13.9 points de moyenne en postseason. Face aux Celtics, les remplaçants ont marqué seulement 15% des points de cette série. C’est dire si le déséquilibre entre les deux bancs est flagrant. Mais comme Tom Thibodeau fait peu tourner, la donne va changer…

Fatiguer les titulaires de New York

« Ce sera un peu différent car, la majorité du temps, quand nos remplaçants seront sur le parquet, en face, il y aura quelques titulaires, plus que d’habitude », poursuit le meneur des Pacers. « Notre banc doit rester lui-même, ne pas se soucier de ceux qui sont en face. Courir et maintenir le rythme car ça fatigue l’adversaire. »

Bennedict Mathurin, T.J. McConnell ou encore Obi Toppin et Ben Sheppard pourraient davantage croiser la route de Mikal Bridges, Josh Hart et OG Anunoby que celle de Cameron Payne ou Precious Achiuwa. Car les Knicks, en dehors du cinq majeur, s’appuient quasi uniquement sur Miles McBride et Mitchell Robinson.

La mission sera donc plus compliquée, car le niveau monte, mais plus décisive aussi, en voulant épuiser les cadres de New York pour les affaiblir avant que Tyrese Haliburton, Pascal Siakam et Myles Turner ne reviennent.

« Pour nous, le banc, il s’agit de ne pas changer ce que nous sommes », confirme TJ McConnell. « Il faut apporter beaucoup d’énergie, des deux côtés du terrain, rendre les choses le plus difficile possible et fatiguer les gars en face. »