Au moment de faire le bilan de la saison des Nuggets, après l’élimination lors du Game 7 face au Thunder, Nikola Jokic a regretté la courte rotation de Denver, qui a fini par épuiser le « Joker » et ses coéquipiers titulaires.

« On a joué tellement longtemps d’une certaine façon, qu’il est difficile pour les gars de hausser leur niveau de jeu face aux meilleures équipes » expliquait-il ainsi sur les performances très fluctuantes de Peyton Watson, Julian Strawther et compagnie. « On ne peut pas demander à quelqu’un qui n’a pas joué plus de 20 ou 30 matchs de rentrer sur le terrain tout en espérant qu’il joue bien. Il semble vraiment que les équipes qui gagnent sont celles avec la rotation la plus large, avec le banc le plus profond : Indiana, Oklahoma City ou Minnesota ».

L’élargissement des rotations en playoffs semble en effet un vrai phénomène en NBA. Les Pacers jouent ainsi à 11 depuis le début de la « postseason » et le Thunder à 10, tout comme les Cavaliers le faisaient d’ailleurs…

Est-ce que « la règle des huit joueurs » de Pat Riley est en train de disparaître ? Pour rappel, le légendaire coach des Lakers, des Knicks et du Heat expliquait qu’en playoffs, on « utilisait huit joueurs, on en mettait sept dans la rotation, on en faisait vraiment jouer six et on faisait confiance à cinq ».

Gagner à sept est-il possible ?

D’ailleurs, même si Nikola Jokic estime que les Wolves ont une rotation large, ils ne jouent finalement qu’à huit depuis le début des playoffs, avec Naz Reid, Donte DiVincenzo et Nickeil Alexander-Walker comme seules rotations.

Cependant, les trois remplaçants jouent beaucoup et on peut comprendre ce que le « Joker » veut dire, à savoir qu’il faut une rotation d’au moins huit joueurs solides pour espérer aller loin en playoffs. D’ailleurs, en 2023, la rotation de Mike Malone était de huit joueurs, avec Bruce Brown, Jeff Green et Christian Braun en soutien des titulaires.

On peut considérer qu’un joueur est dans la rotation de son coach s’il dispute plus de 3% des minutes de son équipe, et les Nuggets tournaient donc à sept. Trop peu, même si les Knicks sont dans la même situation.

La mauvaise nouvelle, pour Tom Thibodeau et sa troupe, c’est qu’aucune équipe n’a remporté le titre, depuis presque 30 ans, sans une rotation d’au moins huit joueurs…