La Nike Ja 2 ose un coloris… pastèque !

La Nike Ja 2 fait de la résistance ! Alors que Ja Morant a déjà « teasé » ce qui sera sa troisième chaussure signature, la Ja 3, lors du premier match de playoffs des Grizzlies il y a déjà plus d’un mois, voilà que la Nike Ja 2 continue d’alimenter le calendrier de sorties de la marque à la virgule.

Courant juin, on devrait ainsi retrouver un nouveau coloris « Scratch » qui se caractérise par le motif de griffe de grizzly sur son empeigne. Quoi de plus normal après les succès des Nike Ja 1 « Scratch » et « Reverse Scratch » ou de celui de la Nike Ja 2 du même nom. Sauf que cette fois, le coloris s’écarte un peu de l’inspiration « Vancouver Grizzlies » des modèles précédents.

En effet, la tige va cette fois arborer un coloris « Watermelon », soit couleur pastèque ! L’effet est plutôt simple avec une tige verte contrastée par un « Swoosh » rose sur l’empeigne. Les griffes de grizzly sont toujours là, tandis que l’ensemble repose sur une semelle en vert pâle.

La Nike Ja 2 « Scratch Watermelon » est ainsi attendue pour le 13 juin, au prix de 120 dollars.

(Via SneakerNews)