« Scratch », le coloris le plus réussi de la Nike Ja 2 ?

« From The Scratch », ce coloris de la ligne signature de Ja Morant a été un hommage réussi aux Grizzlies de Vancouver, là où la franchise est née en 1995 avant de migrer vers Memphis en 2001. Le coloris « Scratch » en vert turquoise noir et rouge avait ainsi été l’un des succès de la Nike Ja 1 l’an dernier.

C’est donc tout naturellement que Nike a renouvelé l’opération sur la Ja 2. Le coloris est pratiquement identique, avec une tige turquoise, ici flanquée d’un « Swoosh » en rouge et des mêmes traces de griffes de Grizzly en noir sur l’empeigne. L’ensemble repose sur une semelle blanche. Parmi les finitions, le logo du joueur apparaît en doré sur la languette. On est sur l’un des coloris les plus réussis de cette Ja 2. C’est bon, on peut à présent passer à la Nike Ja 3 !

La Nike Ja 2 « Scratch » est disponible depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.