La Ja 1 « Reverse Scratch » sort les griffes en France

Sortie il y a plus de 15 mois, la Ja 1 de Ja Morant continue d’alimenter le marché. Nike est cette fois allé chercher dans un coloris « PE » (pour « Player Exclusive ») pour compléter sa collection de 13 coloris disponibles en France.

C’est plutôt une bonne nouvelle puisque c’est l’un des plus beaux coloris de la chaussure signature du meneur des Grizzlies qui vient finalement d’être mis en vente pour le grand public : la Ja 1 « Reverse Scratch » !

La paire a inversé les couleurs présentes sur la Ja 1 « Sratch », inspiré des premiers maillots des Grizzlies de l’époque où la franchise évoluait à Vancouver. On retrouve donc des touches de rouge sur le talon et de vert turquoise sur la semelle intermédiaire pour compléter une tige et une semelle blanche. Des motifs « griffures de Grizzly » apparaissent également en noir, tandis que le « Swoosh » et le haut du talon ressortent aussi en noir. A noter également une étiquette marron sur la languette, sur laquelle figure le logo du joueur.

Cette déclinaison « Reverse Scratch » est disponible sur Basket4Ballers depuis le 1er juillet au prix de 130 euros.