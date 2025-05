Sous les yeux de Victor Wembanyama, Gabby Williams remporte son duel face à Paige Bueckers

C’était l’événement de la nuit en WNBA. Le duel entre Dallas et Seattle allait notamment permettre aux deux premiers choix de Draft, Paige Bueckers et l’intérieure française Dominique Malonga, de se mesurer l’une contre l’autre. Malheureusement, le duel n’a pas eu lieu, puisque la coach du Storm, Noelle Quinn, n’a accordé qu’une minute de jeu à Dominique Malonga, pour deux petits points, scorés avant la pause, et 1 rebond.

L’attention s’est donc portée sur le face-à-face à la mène entre Gabby Williams et Paige Bueckers, le tout sous les yeux de Victor Wembanyama et Tidjane Salaün.

La médaillée d’argent des derniers JO a grandement contribué à créer le premier écart du match avec un 19-5 asséné dans le deuxième quart-temps qui a permis au Storm de virer à +15 à la pause (41-56). Elle a notamment trouvé ses coéquipières Nneka Ogwumike (23 points, 18 rebonds) et Skylar Diggins (21 points) à 3-points, mais a également scoré deux paniers derrière l’arc et un panier après une interception sur NaLyssa Smith.

Gaby Williams a continué de guider son équipe après la pause, même s’il a fallu digérer le 11-0 passé par Dallas en fin de troisième quart-temps (61-66). Dans le final, c’est la paire Magbegor-Ogwumike qui a mis Seattle à l’abri d’un retour malgré toute la détermination de Paige Bueckers (71-79). En attendant de voir Dominique Malonga gagner en temps de jeu, nul doute que le Storm saura s’en contenter après son match d’ouverture complètement raté face au Phoenix Mercury (81-59), et alors que les deux équipes se retrouveront ce vendredi, à Seattle cette fois.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.