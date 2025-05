Paige Bueckers débute sa carrière en WNBA par une défaite

Pour son baptême du feu en WNBA, Paige Bueckers affrontait les finalistes de la saison dernière, les Minnesota Lynx. Une rencontre où les Dallas Wings n’ont tenu qu’une seule mi-temps avant de se faire renverser au cours d’un troisième quart-temps, perdu 35 à 20.

Dallas est tombé sur une Napheesa Collier des grands soirs, auteure de 34 points égalant le record pour le premier match d’une saison WNBA. Un record battu quelques heures plus tard par Kelsey Plum qui en a inscrit 37 pour ses grands débuts avec les Los Angeles Sparks.

Au-delà du résultat et de la défaite 84 à 99, ce match marquait les grands débuts de Paige Bueckers dans la Grande Ligue féminine.

« Vous devez bien commencer quelque part« , analyse la numéro 1 de la Draft 2025. « Il faut avoir une base sur laquelle construire. Donc, nous essayons de ne pas surréagir face à cette défaite, mais nous avons beaucoup de choses à corriger pour devenir meilleures. »

Une première réussie sur le plan individuel

Sous les yeux de son père, très ému pour les débuts professionnels de sa fille, Paige Bueckers était, comme attendu, titulaire pour son premier match. C’est d’ailleurs la rookie qui a inscrit les premiers points de son équipe après avoir récupéré un rebond offensif sur un tir qu’elle a raté. L’ancienne de UConn finit cette rencontre avec 10 points (3/10 au tir), 7 rebonds et 2 passes en 30 minutes, le plus gros temps de jeu de son équipe.

« Le premier [panier], c’est toujours le plus compliqué« , commente Paige Bueckers sur ses premiers points. « Je ne dis pas que cela ne va pas devenir plus dur par la suite, mais il n’y aura plus de question sur ce à quoi va ressembler mon premier match en WNBA. Je peux passer à autre chose. »

Cette rencontre, c’était l’occasion pour Paige Bueckers de jouer contre une des favorites au titre de MVP : Napheesa Collier. Les deux joueuses se connaissent bien, notamment parce qu’elles viennent d’UConn et qu’elles ont pu jouer ensemble avec Team USA.

Adoubée par Napheesa Collier

« C’est extrêmement amusant de jouer contre Phee [Napheesa Collier]« , réagit la rookie. « C’est la compétitrice ultime et elle vous pousse à donner le meilleur de vous-même parce que c’est l’une des meilleures joueuses de la Ligue. »

De son côté, Napheesa Collier était très heureuse de voir la jeune meneuse débuter sa carrière en WNBA. « Je lui ai envoyé un message avant le match pour lui dire de ne pas trop en faire contre nous et d’attendre son prochain match, » plaisante-t-elle. « Je suis contente pour elle. Je l’apprécie beaucoup ainsi que sa famille et j’aime sa manière de jouer. Sa vision de jeu est déjà folle alors qu’elle n’avait même pas joué un match avec les pros. »

Les Dallas Wings pourront tenter de remporter leur premier match de la saison, ce lundi, avec une réception du Seattle Storm. L’occasion de voir un duel entre Paige Bueckers et Dominique Malonga, les deux premiers choix de la dernière Draft.