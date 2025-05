Les compliments d’Anthony Edwards, le boost d’énergie des Wolves

Le franc-parler d’Anthony Edwards lui a coûté cher cette saison, ses écarts de langage lors des interviews ayant systématiquement été punis par la NBA. Mais sa spontanéité au micro a également des effets positifs.

Car alors qu’il attire souvent la lumière et l’attention des caméras, l’arrière des Wolves n’hésite jamais à complimenter ses coéquipiers en direct à la télévision.

« On veut voir nos coéquipiers réussir. On veut voir nos coéquipiers briller. Pas mes coéquipiers, mes frères » explique-t-il. « On est ensemble huit à neuf mois de l’année. Ces gars sont comme mes frères. Il n’y a rien de mieux que de les voir se battre et être productif à un haut niveau, car vous savez que cela rend tout le monde heureux, et je suis impatient de venir ici et de les féliciter à chaque fois que j’en ai l’occasion. Je sais que tout le monde veut me mettre en avant, mais je ne peux pas réussir sans eux. Ils sont le MVP tous les soirs. Tous les soirs. »

À Minneapolis, cette volonté d’Anthony Edwards de mettre en avant ses camarades de jeu est forcément appréciée, surtout qu’elle est spontanée et qu’elle reflète réellement la mentalité du joueur.

Les « câbles de démarrage » des Wolves

« C’est un gars dont les émotions sont à fleur de peau » confirme Mike Conley. « Quoi qu’il dise sur le moment, c’est ce qu’il ressent. C’est l’authentique Ant. C’est celui que nous aimons ».

« C’est tout simplement ce qu’il fait, et il le fait avec sincérité », rajoute l’entraîneur en chef du club, Chris Finch. « Il comprend qu’il a besoin de ses coéquipiers autant que n’importe qui d’autre. Ils se nourrissent de son énergie. Il est leur plus grand promoteur, à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est un grand signe de leadership ».

Pour le meneur de jeu, les compliments d’Anthony Edwards construisent la confiance de l’équipe, alors que Nickeil Alexander-Walker les décrit comme des « câbles de démarrage », qui boostent l’énergie de tout le monde.

« En tant qu’êtres humains, nous voulons toujours être reconnus », conclut le cousin de Shai Gilgeous-Alexander. « Le fait qu’il ne laisse pas l’attention et le mérite l’atteindre est très important. Il sera toujours attentif à ses coéquipiers et veillera à ce qu’ils soient reconnus à leur juste valeur. Quand on voit que le leader crée une culture où tout le monde est encouragé, alors les gars se félicitent, s’amusent davantage et ont envie de jouer ensemble ».

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 79 36 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.