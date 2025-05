Les Warriors beaucoup plus confiants pour leur avenir

Comme Draymond Green, Stephen Curry et Jimmy Butler, Steve Kerr possède encore deux années de contrat, et c’est ce noyau dur possède donc une fenêtre de tir de deux saisons pour décrocher un titre. Pour le coach des Warriors, il est important de retenir la deuxième partie de saison, bien plus importante qu’une élimination au second tour sans Stephen Curry.

« Tout d’abord, c’est un bon parcours », souligne Kerr. « Nous étions à 50 % de victoires à la mi-saison, à la dérive, clairement sans direction, et puis Mike Dunleavy (GM) a fait l’échange pour Jimmy Butler et notre destin a complètement changé. C’est à quel point Jimmy est bon. À partir de ce moment-là, nous avons possédé la meilleure défense de la ligue, et la 8e attaque. »

Un ADN intact renforcé en défense

Pour le coach de Golden State, sa franchise a donc vécu deux saisons en une, et il n’imaginait que sa formation deviendrait la meilleure défense de la NBA.

« Nous avons commencé la saison à Hawaï lors du camp d’entraînement, et l’un des objectifs offensifs principaux était de tirer beaucoup à 3-points. Je crois que nous avons terminé parmi les trois ou quatre premières équipes de la ligue en tentatives à 3-points, malgré les différentes versions de notre équipe : avant l’échange, après, et tout ce qu’il y a eu entre les deux » analyse Kerr. « Donc je pense que nous avons accompli beaucoup de ce que nous voulions depuis le début de la saison, en termes de style de jeu. La défense s’est vraiment améliorée après l’arrivée de Jimmy, pour des raisons évidentes. Nous sommes allés jusqu’en demi-finales de conférence et avons gagné le premier match. On s’est mis dans une excellente position, mais évidemment, la blessure de [Steph Curry] a tout changé, et Minnesota a été très fort. »

Kerr le répète, les Warriors, même éliminés en demi-finale de conférence, ne doivent pas être déçus car les bases sont solides pour la saison à venir. « En résumé, y a-t-il des choses que nous pouvons mieux faire ? Absolument. Mais c’était une saison où nous avons accompli beaucoup, beaucoup de bonnes choses sont arrivées, et il est important de le célébrer » répète le coach de Golden State.

Un vrai numéro 2 pour Stephen Curry

Même son de cloche chez son supérieur, Mike Dunleavy Jr. « C’est étrange à digérer. Évidemment, nous sommes déçus, mais en même temps, je suis plutôt satisfait de la saison. Je déteste juste la manière dont elle s’est terminée. On tourne la page maintenant, il faut trouver des solutions cet été, comment améliorer l’équipe ? De mon point de vue, que nous ayons perdu au premier tour ou que nous soyons allés en finale, ça n’aurait pas changé grand-chose : il faut qu’on soit meilleurs l’an prochain. »

Ppur le GM des Warriors, la franchise a presque déjà réussi son intersaison avec la venue de Butler. « Je pense que nous avons fait un grand pas en recrutant Jimmy Butler. À cette époque l’année dernière, j’étais préoccupé par notre capacité à avoir un véritable numéro deux », a-t-il expliqué. « Cette année, on est allés chercher ce joueur. Donc maintenant, je me sens beaucoup plus confiant pour la saison prochaine avec un gars comme Jimmy dans notre effectif. On va construire autour de lui, Steph, Draymond, et les autres joueurs qu’on a. Globalement, je pense qu’on est dans une bien meilleure position qu’il y a un an, et on va continuer à avancer. »