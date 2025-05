Draymond Green rend encore hommage à Julius Randle

Si on peut reprocher beaucoup de choses à Draymond Green sur et en dehors du terrain, il faut lui reconnaître qu’il est capable de prendre du recul sur ses performances, et d’être son premier critique. La preuve après la série face aux Wolves où il a reconnu la supériorité de Julius Randle, et ça lui a rappelé un autre duel perdu. C’était en 2019, en finale NBA.

« Je crois que c’était ma 31e série de playoffs, et la seule autre série où j’ai eu le sentiment d’avoir perdu mon duel, de ne pas complètement dominer ou prendre le dessus, c’était contre Toronto, » se souvient Draymond Green au micro de son podcast avec Baron Davis. « J’ai l’impression d’avoir perdu mon duel contre Pascal Siakam. Au Game 1, il m’avait détruit. Au Game 2, je l’ai étouffé. Game 3, il était en feu. Game 4, j’avais mieux joué. Mais globalement, j’ai le sentiment d’avoir perdu ce face-à-face. »

Même si Siakam et Randle n’ont pas vraiment le même profil, ils ont cette capacité à dévorer les espaces sur jeu rapide, mais aussi à alterner le tir extérieur et les pénétrations vers le cercle. Face aux Warriors, Randle a ainsi tourné à 25.2 points de moyenne à 53% aux tirs, avec 7.4 passes et 6.6 rebonds de moyenne, et il est même monté en puissance au fil de la série sans que Green ne parvienne à trouver la parade.

« Cette série me fait penser à celle-là, sauf que là, je n’ai pas juste l’impression de l’avoir perdue — je l’ai vraiment perdue. Julius a été incroyable. Il a joué un basket exceptionnel. Franchement, certains tirs qu’il a pris, c’étaient les tirs qu’on voulait qu’il prenne… mais il les a mis. Il a mis ses tirs. Et à la fin, tout se joue là-dessus : la capacité à mettre les shoots, et il les a mis. Donc je dois vraiment rendre hommage à Ju. »