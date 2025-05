Julius Randle « en feu », Draymond Green valide les chances des Wolves

Les Wolves sont de retour en finale de conférence. L’an dernier, Rudy Gobert et sa troupe s’étaient cassés les dents sur les Mavericks de Luka Doncic. Cette fois, ils vont affronter le Thunder ou les Nuggets.

Tout juste éliminé par la troupe du Minnesota, Draymond Green voit-il ses bourreaux aller plus loin ?

« Ils ont une chance. Ils ont une vraie opportunité (de gagner le titre). Chaque fois que votre deuxième option peut aller chercher ses points, vous avez une vraie opportunité de remporter une bague. La façon dont Julius (Randle) joue… Et ça n’arrive pas simplement maintenant. Depuis qu’il est revenu de sa blessure, il est en feu » répond-il.

Avec ses 25.2 points, 7.4 passes et 6.6 rebonds de moyenne sur la série, à 53% de réussite au tir, Julius Randle a en effet fait très, très mal aux Warriors durant cette demi-finale de conférence.

« Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va continuer de jouer ainsi » poursuit Draymond Green sur l’ancien des Lakers, des Pelicans et des Knicks. « Il est agressif comme pas possible. Il attaque, il a cette mentalité et il a toujours eu cette mentalité, mais les choses se mettent en place pour lui. Donc ils ont une vraie opportunité. Quand vous avez deux (scoreurs) dynamiques… mais ils ont également les pièces autour. Naz (Reid) en sortie de banc, Jaden McDaniels est un incroyable jeune joueur, Rudy (Gobert) et ses quatre titres de Défenseur de l’année, (Mike) Conley et son expérience, Donte (DiVincenzo) qui court dans tous les sens, qui défend et qui shoote, Alexander-Walker… Ils ont plein de pièces. Ce n’est pas seulement un ou deux gars. Ils ont une vraie équipe. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 ☆ NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 ☆ NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 ☆ NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 69 32 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.5 0.7 2.8 0.2 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.