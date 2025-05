Kelsey Plum et les Golden State Valkyries marquent l’histoire

Après une saison catastrophique, les Sparks ont animé l’intersaison avec la venue de l’ancienne championne WNBA et championne olympique Kelsey Plum, et dès la première soirée, on a pu constater que les dirigeants avaient visé juste ! Pour sa première sous ses nouvelles couleurs, l’arrière internationale plante 37 points dans la victoire des Sparks (84-67) sur le parquet des Valkyries.

Au Chase Center, antre des Warriors et désormais de leurs petites soeurs, Kelsey Plum a survolé la rencontre avec 37 points, 6 passes et 5 interceptions. Jamais une joueuse n’avait signé une telle feuille de stats, et jamais une joueuse n’avait inscrit autant de points lors d’une première soirée de saison régulière. Pour la petite histoire, Kelsey Plum n’est pas sortie une seule fois du terrain…

« L’ambiance était incroyable. Il y a évidemment encore beaucoup de choses à améliorer, mais c’était vraiment plaisant » a-t-elle répondu après la rencontre. « On doit encore travailler sur notre cohésion et apprendre à mieux jouer ensemble. Mais elles nous ont vraiment mis la pression dans le quatrième quart-temps, et je suis juste fière de la façon avec laquelle on a réagi. »

Mais ses victimes, les Golden State Valkyries, ont aussi marqué l’histoire puisque jamais une franchise n’avait joué devant autant de spectateurs pour ses grands débuts. Le Chase Center avait ainsi fait le plein avec 18 064 spectateurs et spectatrices. À l’image de la rookie Kate Martin (2 points…), ancienne coéquipière de Caitlin Clark, Golden State a connu une première très compliquée avec un 37% aux tirs et 22 pertes de balle. La Française Carla Leite signe 2 points à 0 sur 3 aux tirs, mais elle termine avec le meilleur +/- de sa formation.