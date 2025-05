Karl-Anthony Towns a donné le ton pour les Knicks

Pour le match le plus important de leur saison, et même depuis plusieurs années, les Knicks n’ont pas manqué leur rendez-vous dans le Game 6 face aux Celtics, en s’imposant avec autorité. Grâce notamment à Karl-Anthony Towns. « On a parlé de l’importance de cette rencontre », affirme l’intérieur.

Avec 16 points en première période, dont 11 dans le premier quart-temps, l’ancien de Minnesota a dominé les champions en titre, avec ses pénétrations et sa présence près du cercle.

« Il a aidé à donner le ton pour le match », explique Tom Thibodeau. « Il a été très agressif en début de rencontre. Ses rebonds et sa défense sur pick-and-roll ont été superbes. »

Avec 21 points (8/20 au shoot) et 12 rebonds, Karl-Anthony Towns a été bien mieux que dans le Game 5, qu’il avait terminé avec 19 points et 8 rebonds, en étant très discret en première période.

Les Knicks se nourrissent de son agressivité

« Mes coéquipiers ont confiance en moi pour que je marque des points. Je suis heureux de récompenser leur confiance avec des paniers », poursuit celui qui va jouer sa deuxième finale de conférence de suite, après celle avec les Wolves en 2024. « C’est vraiment la preuve que mes coéquipiers m’impliquent en attaque et me permettent d’être agressif. »

Salué par le public du Madison Square Garden lors de sa sortie en dernier quart-temps, « KAT » a conclu cette série face aux Celtics avec 19.8 points et 12.7 rebonds de moyenne.

« On peut se nourrir de son agressivité et il nous offre une menace de plus », analyse Tom Thibodeau, même si l’intérieur a été très maladroit à 3-pts dans cette demi-finale de conférence Est (15% de réussite).

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 ☆ MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 ☆ MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 ☆ MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 ☆ MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 ☆ NYK 72 35 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.