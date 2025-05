Le MVP de la nuit | Josh Hart dans l’histoire des Knicks

On peut être un « role player » et entrer dans l’histoire d’une franchise… La preuve avec Josh Hart, le couteau-suisse des Knicks, spécialiste des « triple-double » depuis son arrivée dans la « Big Apple », au point de s’emparer en mars dernier du record de la franchise sur une saison avec 9 réalisations ! Une de plus que Walt Frazier, le légendaire arrière des Knicks.

Sans surprise, même s’il lui a fallu attendre la nuit dernière, Josh Hart a aussi signé un triple-double en playoffs, et il est le premier joueur new-yorkais à réaliser un triple-double en playoffs depuis… Walt Frazier !

Il n’est que le 3e joueur de l’histoire de la franchise à signer un triple-double en playoffs après Walt Frazier donc, mais aussi Dick McGuire.

Dans une rencontre rapidement pliée par les Knicks, l’arrière/ailier compile 10 points, 11 rebonds et 11 passes. Si les Knicks attendaient depuis 25 ans de retrouver les finales de conférence, cela faisait 53 ans qu’il n’y avait pas eu de triple-double en playoffs dans la franchise.

Le « coeur » des Knicks

« C’est exactement qui il est. Il a un impact sur le jeu de tellement de façons différentes » répond Tom Thibodeau à propos de ce triple-double rare. « Parfois, les gens se focalisent trop sur les tirs ou les stats classiques. Mais Josh est un vrai basketteur. Il influence le jeu en transition, dans le rythme, les passes, les tirs dans les corners, les mains à la main, les rebonds offensifs. Et en défense, il est partout, toujours présent dans les rebonds importants. Jouer avec autant d’énergie, c’est une source d’inspiration pour l’équipe. »

Le visage en sang dans le Game 5 après un coup de coude de Luke Kornet, Josh Hart incarne cet esprit guerrier que les fans des Knicks adorent, et Walt Frazier « himself » l’a qualifié de « coeur de l’équipe« . Cette nuit, comme ses coéquipiers, il n’a jamais relâché la pression sur les Celtics.

« On avait regardé les vidéos du dernier match, et on était dégoûtés de notre manque de communication, d’effort, d’urgence » explique-t-il à propos de cette énergie. « On a rectifié ça. On a mieux communiqué en transition, on a pu jouer vite et s’amuser. C’est surtout sur la communication et la transition défensive qu’on s’est concentrés. »

Désormais place aux Pacers, qui les avaient éliminés la saison passée, et les retrouvailles s’annoncent électriques.