Stephen Curry et les basketteurs NBA trustent le Top 50 des sportifs les mieux payés

Les salaires en NBA atteignent des sommes mirobolantes et pourtant, ce n’est pas le sport le mieux loti ! Avec l’investissement de l’Arabie saoudite dans le football, c’est toujours Cristiano Ronaldo qui, du haut de ses 40 ans, est le sportif le mieux payé au monde, selon le classement publié cette semaine par Forbes.

Le Portugais a ainsi vu ses revenus doubler en arrivant à Al Nasser, passant de 136 millions en 2023 à 260 millions de dollars en 2024 pour arriver à 275 millions cette année, notamment grâce à de nouveaux contrats de sponsoring.

Derrière CR7, on trouve bon nombre de sportifs « vétérans », qui continuent de figurer en position de force. C’est d’ailleurs le cas pour les trois joueurs NBA présents dans le Top 10 : Stephen Curry (37 ans), LeBron James (40 ans) et Kevin Durant (36 ans).

Under Armour booste les revenus de Stephen Curry

Comme l’expliquait déjà Sportico en février, Stephen Curry fait un sacré bond au classement en passant de la neuvième (102 millions) à la deuxième place avec 156 millions de dollars récoltés, avec lui aussi de nouveaux revenus liés au sponsoring et à ses activités extra sportives liés à son partenariat avec Under Armour, alors qu’il n’a touché « que » quatre millions de dollars de plus via son contrat NBA cette année. Les basketteurs NBA sont les athlètes les plus représentés dans ce Top 50, avec 16 places.

Derrière le boxeur Tyson Fury (36 ans, 146 millions), le footballeur américain Dak Prescott (31 ans, 137 millions) et le footballeur Leo Messi (37 ans, 135 millions), LeBron James tombe quant à lui de la quatrième à la sixième place, même si ses revenus ont également augmenté (de 128 à 133.8 millions de dollars). Kevin Durant intègre pour sa part le Top 10 après avoir figuré en 12e position l’an dernier (de 93.3 à 101.4 millions).

Le top 10 des sportifs les mieux rémunérés

Cristiano Ronaldo (football) : 275 millions de dollars Stephen Curry (basket) : 156 millions de dollars Tyson Fury (boxe) : 146 millions de dollars Dak Prescott (foot us) : 137 millions de dollars Lionel Messi (football) 135 millions de dollars LeBron James (basket) : 133.8 millions de dollars Juan Soto (baseball) : 114 millions de dollars Karim Benzema (football) : 104 millions de dollars Shohei Ohtani (baseball) 102.5 millions de dollars Kevin Durant (basket) 101.4 millions de dollars

—–

13. Giannis Antetokounmpo : 94.4 millions de dollars

33. Anthony Edwards : 62.1 millions de dollars

35. Shai Gilgeous-Alexander 61.2 millions de dollars

36. Joel Embiid : 60.4 millions de dollars

37. Jimmy Butler : 59.8 millions de dollars

38. Luka Doncic : 58.5 millions de dollars

39. Devin Booker : 58.3 millions de dollars

40. Bradley Beal : 58.2 millions de dollars

41. Nikola Jokic : 57.6 millions de dollars

42. Kawhi Leonard : 57.3 millions de dollars

43. Paul George : 56.3 millions de dollars

44. Jayson Tatum : 55.8 millions de dollars