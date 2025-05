Le MVP de la nuit | Jaylen Brown prouve qu’il a l’étoffe d’un patron

Pour Jaylen Brown, c’est le premier jour du reste de sa vie sans Jayson Tatum… Après la grave blessure de son alter ego de toujours, il sait qu’on va lui en demander plus, et qu’il va lui falloir enfiler le costume de « franchise player ». C’est ce qu’il a fait cette nuit avec un match plein : 26 points, 12 passes et 8 rebonds à 9 sur 17 aux tirs. Difficile de lui en demander plus dans cette large victoire face aux Knicks.

« L’ambiance en a pris un coup après avoir entendu la nouvelle, » a reconnu l’arrière/ailier All-Star à propos de la blessure de Jayson Tatum. « Mais on ne voulait pas finir comme ça. On ne voulait pas se chercher d’excuses. On ne voulait pas sortir et abandonner, ou simplement laisser la saison se terminer comme tout le monde s’y attendait probablement. »

Un record en carrière à la passe !

Résultat : Boston retrouve ses vertus défensives en verrouillant l’accès au cercle, tandis que Jaylen Brown découvre le boulot de « playmaker » au point de distribuer 12 passes, son record en carrière !

« Le but, c’est simplement d’être un leader et d’être moi-même, » commente Jaylen Brown. « J’ai toujours prôné l’esprit d’équipe. J’ai toujours fait ce qu’il fallait pour faire avancer cette équipe. Donc, quoi qu’on attende de moi, je suis enthousiaste à l’idée de pouvoir le faire, quel que soit le rôle. »

Au-delà de ses passes et de son adresse aux tirs, Jaylen Brown a aussi été décisif en défense sur Jalen Brunson. Lui et Derrick White se sont relayés pour étouffer le meneur des Knicks. De l’autre côté du terrain, il a aussi cherché au maximum à agresser ce même Brunson pour le pousser à la faute.

« JB est un joueur coriace, je lui en donne tout le crédit. Il est costaud, sait utiliser son corps, aller chercher les fautes, obtenir les coups de sifflet. Il est malin, il met des tirs difficiles, il aime les grands moments » énumère Jaylen Brown, qui s’est chauffé avec Josh Hart au début de la 2e mi-temps. « Mon objectif, c’était simplement de rester entre lui et le panier. Jouer une défense propre, garder les mains en retrait pour ne pas faire faute, mais défendre dur. Je pense que je peux défendre contre les meilleurs, donc je voulais aussi inspirer l’équipe de ce côté du terrain. »