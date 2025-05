Les Celtics giflent les Knicks pour décrocher un Game 6

Le champion a de l’orgueil. Au bord du précipice, et pendant que Jayson Tatum était allongé dans un lit d’hôpital après son opération du tendon d’Achille, les Celtics ont évité la sortie en dominant largement le Game 5 (127-102) contre les Knicks. New York aura une deuxième balle de match, devant son public cette fois, vendredi.

Le début de match est à la hauteur de l’enjeu. Les deux équipes s’échangent les séries : 7-0 Knicks d’un côté, 10-2 Celtics de l’autre. Les locaux sont portés par un Derrick White en transe, à 4/4 à 3-points en sept minutes de jeu ! Une action résume l’intensité des débats, avec Jaylen Brown au sol après avoir reçu un coup sous la ceinture de Jalen Brunson (non sanctionné) sur une remontée de balle, puis Josh Hart le visage recouvert de sang quelques secondes plus tard après avoir croisé le coude de Luke Kornet en pénétration. Le banc des Celtics tient bon avec Kornet, Payton Pritchard et Sam Hauser pour répondre au « Hack-a-Mitchell Robinson » cette fois inefficace.

Les visiteurs mènent 32-30 après un quart-temps et ils accélèrent en début de deuxième acte avec un 10-3 pour créer un premier écart (33-42). Le retour sur le parquet de Jaylen Brown fait beaucoup de bien à Boston. L’ailier s’occupe de tout, au scoring, comme dans un rôle rare pour lui de distributeur. Mais cela fonctionne, et le match retrouve un haut niveau de jeu comme de tension. Les Celtics parviennent à hausser le tempo, mais New York répond, avec une séquence où tout rentre des deux côtés. Ce petit jeu de à toi à moi, tout en adresse, permet aux locaux de revenir à hauteur : 59 – 59 à la mi-temps.

Une deuxième période à sens unique

Réussir à tenir tête vu les circonstances pouvait déjà sembler une réussite pour les hommes de Joe Mazzulla. Ce n’était rien par rapport à la deuxième période. Jaylen Brown, encore lui, montre l’exemple en se jetant vers son banc pour sauver un ballon perdu.

Derrick White est un parfait bras droit par son insolente réussite de loin. Joe Mazzulla n’est pas en reste avec un challenge bien utilisé pour transformer une faute offensive de White en faute de Brunson et deux nouveaux lancers-francs. L’une des thématiques de ce troisième quart, qui voit la défense de New York être complètement dépassée.

Jaylen Brown est chirurgical à choisir sur quel adversaire attaquer et les Knicks empilent les fautes : quatre pour Towns, mais surtout cinq pour Brunson, toutes dans le seul troisième quart !

Cinq, comme le nombre de contres de Luke Kornet, monstrueux défensivement, sur cette période. Cela fait beaucoup pour les Knicks, dans les cordes avec un 18-5 encaissé et un premier retard conséquent (91-76 après 36 minutes). Les joueurs de Tom Thibodeau subissent complètement le jeu, et ne marquent plus que sur des lancers-francs de Brunson… qui sort pour six fautes avec plus de sept minutes restantes dans le match. La messe est dite avec un 68-43 en deuxième période et une correction comme score final.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Sans Jayson Tatum, le collectif des Celtics hausse d’un ton. Sans son meilleur marqueur, Boston a pu compter sur ses leaders avec 34 points de Derrick White (à 7/13 de loin) et un record en carrière à 12 passes pour Jaylen Brown pour aller avec 26 points et 8 rebonds. Surtout, c’est toute l’équipe qui a su hausser son niveau de jeu, avec six joueurs au-dessus des dix points, et un coeur énorme.

– Kristaps Porzingis fantomatique, Luke Kornet à la rescousse. Le Letton a une fois de plus traversé cette série comme une ombre, très diminué physiquement. Heureusement pour les Celtics, Luke Kornet a été le facteur X absolu du match, magnifique d’activité en deuxième période, jusqu’à en écœurer New York. Le pivot termine avec 10 points, 9 rebonds, mais surtout 7 contres.

