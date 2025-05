Le MVP de la nuit | Tyrese Haliburton a clairement fait taire les critiques

Pour retrouver la finale de la conférence Est dès cette nuit, Indiana devait s’imposer une fois de plus à Cleveland, et compter pour cela sur un très bon Tyrese Haliburton. Pourtant, dans la lignée de son Game 4, le meneur All-Star rate son entame de match : seulement deux petits points sur lancers-francs, mais surtout deux fautes qui le forcent à sortir à la moitié du premier quart-temps.

« Les deux premières fautes étaient étranges », plaisante Tyrese Haliburton après la rencontre. « Le coach m’a sorti et j’étais un peu frustré, mais je ne suis pas un gars qui fait beaucoup de fautes. Donc ça n’a pas changé grand-chose pour moi quand je suis revenu, et j’ai juste essayé d’être plus intelligent. »

Cette frustration est ensuite devenue une force pour Tyrese Haliburton. À son retour en jeu, il sort un deuxième quart-temps parfait avec 15 points à 5/5 à 3-points. Un coup de chaud qui efface les 19 points d’avance des Cavaliers et permet à Indiana de ne compter que quatre longueurs de retard au moment de rejoindre les vestiaires (52-56).

Après la pause, le soi-disant joueur le plus surcoté de la Ligue remet un tir à 3-points, son sixième, pour porter son total à 24 points avant le début du dernier acte.

Une action décisive

À quatre minutes du terme, Tyrese Haliburton s’illustre à nouveau avec un contre sur Ty Jerome suivi d’un panier avec la faute pour offrir sept points d’avance à Indiana. Un dernier coup de massue qui permet aux Pacers de battre les Cavaliers et d’obtenir leur ticket pour la finale de la conférence Est. A titre personnel, Tyrese Haliburton finit ce Game 5 avec 31 points, 6 rebonds et 8 passes à 10/15 au tir et 6/10 de loin. Difficile de faire plus propre.

« Ils ont arrêté leur ‘press tout-terrain’ qu’ils faisaient depuis le début de la série pour m’attendre dans leur moitié de terrain », analyse le héros de la soirée. « Le basket ressemble beaucoup aux échecs donc je me suis tout simplement ajusté en cours de route. »

La prime à la continuité

Pour reproduire le même parcours qu’en 2024, le double All-Star salue le travail du « front office » qui a fait le choix de très peu toucher l’équipe durant la dernière intersaison : « Le front office a décidé de conserver ce groupe. Nous avons confiance quand on voit ce que l’on a fait la saison dernière alors que beaucoup ne croyaient pas en nous. Notre attaque est restée la même, mais on a passé un cap en défense et ça a changé beaucoup de choses. »

Si les hommes de Rick Carlisle ont sorti l’équipe avec le meilleur bilan de l’Est en seulement cinq matchs, ils ne célèbrent pas pour autant cette belle performance et rêvent de retrouver les Finals NBA, ce qui serait une première depuis l’an 2000.

« Ce n’est pas terminé« , assure Tyrese Haliburton. « On a encore une série qui nous attend et on doit être prêts. Notre but est de prendre le titre. On ne demande à personne de croire en nous, mais nous, on y croit. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.