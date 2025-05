Les Pacers envoient les Cavaliers en vacances !

Le leader de l’Est est déjà tombé ! Les Cavaliers, irrésistibles en saison régulière, ont perdu leur troisième match à domicile contre les Pacers mardi. En totale confiance, Indiana remporte la série 4-1 et attend désormais les Knicks ou les Celtics (première balle de match pour New York la nuit prochaine) pour une place en finale NBA.

Tout ne fut pourtant pas évident pour les visiteurs. Absent lors de la deuxième période du Game 4, Donovan Mitchell est bien en tenue. Et il n’est visiblement pas diminué. L’arrière des Cavaliers sonne la charge, agressif vers le cercle. Les Pacers ne rentrent rien de loin, et Donovan Mitchell presque à lui seul (13 points dans le premier quart) signe un 12-2 pour offrir une première avance aux siens (25-14).

Le coup de chaud de Haliburton a tout changé

Indiana n’y est pas, pris à la gorge par l’envie de Cleveland et voit les fautes pleuvoir : deux pour Tyrese Haliburton et Myles Turner dès le premier quart, puis trois pour Obi Toppin en début de deuxième acte.

Cleveland est habité par l’énergie du désespoir et accélère dès que possible. Le tableau de score s’emballe et les hommes de Kenny Atkinson mènent 44-25 après moins de 16 minutes ! En leader, Tyrese Haliburton réagit et amorce le retour des siens par son adresse extérieure retrouvée.

Le meneur des Pacers profite d’une défense complètement absente derrière l’arc pour prendre feu à 3-points avec un 5/6, dont trois coup sur coup un mètre derrière la ligne. La Rocket Arena accuse le coup, alors que le All-Star d’Indiana marque depuis le logo des Cavs, tout est à refaire pour Cleveland (56-52 à la pause).

Les locaux retrouvent un peu de leur activité défensive à la reprise, mais une contre-attaque symbolise les dynamiques : Donovan Mitchell intercepte mais ralentit sa course pensant avoir fait la différence, mais il se fait cueillir par Myles Turner, puis Andrew Nembhard en fait de même sur Max Strus qui venait de prendre le rebond offensif. Et même si les Cavaliers reprennent provisoirement neuf longueurs d’avance, les Pacers jouent avec le vent le dos. Et sur un ballon tout près d’être perdu, Pascal Siakam dégaine de loin et met Indiana aux commandes (64-65). Rien en va plus pour Cleveland, incapable de mettre en place son attaque, comme sonné. Indiana passe un 24-5 et renverse complètement le score (68-80).

Les Cavaliers s’accrochent tant bien que mal, et De’Andre Hunter obtient le 3+1… manqué mais qui se transforme en action à cinq points, convertie par un Darius Garland jusque-là en grande difficulté.

Donovan Mitchell n’est pas beaucoup plus en verve au tir, mais inscrit deux gros tirs à 3-points pour maintenir les siens à un point (97-98). Pas de quoi faire douter les Pacers, toujours dans leur match. Un rebond offensif de Myles Turner converti en tir à 3-points d’Andrew Nembhard, puis un contre de Tyrese Haliburton que le meneur conclut lui même en lay-up avec la faute… L’envie est bien dans les rangs d’Indiana. Donovan Mitchell se démène, mais manque trois lancers-francs, pas Tyrese Haliburton et Andrew Nembhard : la saison se termine dans la frustration pour les Cavs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La faillite au tir des lignes extérieures de Cleveland. Donovan Mitchell a tout donné et termine avec 35 points grâce à 21 lancers-francs tentés. Mais son trio avec Darius Garland et Max Strus n’y était pas au shoot, avec un affreux 12/50 cumulé. La comparaison avec les 49 points à 17/26 du tandem Haliburton – Nembhard fait très, très mal.

– Les Pacers maîtres de la Rocket Arena. Les trois matchs à Cleveland ont été synonymes de trois succès pour Indiana, du jamais-vu dans la franchise depuis vingt ans et un premier tour contre les Celtics en 2005. Pour les Cavaliers, c’est même une première historique, et elle va être difficile à digérer après une saison jusque-là si remarquable.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.