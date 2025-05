Donovan Mitchell : « Vous allez tous nous enterrer, mais on reviendra ! »

Malgré sa douleur à la cheville, Donovan Mitchell était bel et bien en tenue pour le Game 5, et malgré un nouveau carton, l’arrière All-Star n’a pas pu empêcher les Pacers de s’imposer et de se qualifier. Si fringants en saison régulière, et au premier tour face au Heat, les Cavaliers tombent de très haut, battus 4-1 dans cette demi-finale de conférence.

« Je n’arrivais tout simplement pas à y croire. Je ne voulais pas y croire, je ne veux toujours pas y croire, je n’arrive toujours pas à y croire », a réagi Donovan Mitchell, le regard perdu. « C’est dur. C’est dur de gagner dans cette ligue… On n’a pas réussi, surtout à domicile. C’est ça qui fait mal, vous comprenez ? »

L’ancien arrière du Jazz s’est comporté en patron cette saison. Il s’est mis en retrait en saison régulière, mais il a sorti le très grand jeu en playoffs, comblant pendant un temps l’absence de Darius Garland. Mais le constat est là : il n’a toujours pas passé le cap d’une demi-finale de conférence. Ni avec le Jazz, ni avec les Cavaliers.

Les Cavaliers ont une « fenêtre de tir »

« Il y a pas mal de points positifs », tempère Donovan Mitchell au sujet de la saison des Cavs. « Mais on n’a pas su en profiter. Maintenant, on doit se servir de ça comme motivation. Tout le monde va nous enterrer. Mais on reviendra… Je suis prêt à me battre pour chacun des gars de ce vestiaire. Gagner, ce n’est pas facile. Il faut que certaines choses tournent en ta faveur. Il faut bien jouer, saisir les opportunités… On a une fenêtre de tir avec ce groupe, je crois en chacun ici, on croit tous les uns en les autres. Et c’est ça qui fait mal : on est une bonne équipe. Et pendant cinq matchs… on n’a pas montré de quoi on était capables. Et au final, c’est là-dessus qu’on nous juge. »

Que les fans des Cavaliers se rassurent, Donovan Mitchell est plus motivé que jamais. Il s’en veut de quitter son public sur trois revers de suite à la Rocket Arena. Cela n’était jamais arrivé à la franchise cette saison, et il est déjà focalisé sur l’intersaison et la prochaine saison.

« Alors retour à la salle, à la muscu, à la nutrition, peu importe, il faut s’y remettre ! » lance-t-il. « Parce que vous allez tous nous enterrer, put…. Mais on reviendra. On a laissé tomber la ville, on s’est laissés tomber les uns les autres. Mais on reviendra. »