Même dos au mur, les Warriors ne veulent pas précipiter le retour de Stephen Curry

Jouera, jouera pas ? L’incertitude reste totale autour du cas Stephen Curry dans la série contre les Wolves. Golden State aurait pourtant grandement besoin de sa star après sa défaite dans le Game 4 lundi et une situation désormais très compromise à 3-1 et un cinquième match à venir dans le Minnesota. En dépit des circonstances, l’hypothèse d’un retour « coûte que coûte » n’effleure pas l’esprit des Warriors.

Interrogé en conférence de presse, Draymond Green rejette l’idée d’un comeback façon « super héros » de Stephen Curry, touché aux ischio-jambiers. « On ne va pas la jouer Superman » a-t-il assuré. « S’il est suffisamment en forme pour jouer, je suis sûr qu’il jouera. On n’a pas besoin d’un Superman. Il faut voir à long terme. S’il peut jouer, on sait qu’il le fera. Mais il n’y a pas de pression. On doit trouver un moyen de gagner, qu’il joue ou non. »

Un retour pour le Game 5 ? Stephen Curry n’y croit pas vraiment

Sans Stephen Curry, les Warriors n’ont pas trouvé la solution offensivement lundi, avec « seulement » 27 tentatives à 3-points. Impuissants, comme Stephen Curry, qui s’escrime sans relâche pour tenter de revenir au plus vite au jeu, insiste Draymond Green, qui a eu une pensée pour Jayson Tatum sérieusement touché contre les Knicks.

« Quand vous vous battez pour des titres ou que vous essayez en tout cas, la chose la plus importante que vous pouvez avoir de votre côté, c’est la santé. Vous débutez jusqu’à deux mois et demi supplémentaires dans une saison qui est déjà longue et les blessures ont plus de risques de se produire. Donc vous faites ce que vous pouvez pour l’éviter. Steph donne tout chaque jour. Il est là huit à neuf heures par jour à travailler, faire ce qu’il peut pour essayer de revenir. Son moral est excellent. »

« Nous en saurons plus mercredi » a précisé Steve Kerr aux médias. « Je présume qu’il fera le déplacement, mais je ne lui ai pas encore demandé. » Stephen Curry reste néanmoins assez pessimiste sur ses chances d’être en tenue. « Même si je voulais être Superman, je ne le pourrais pas » a-t-il avancé à Marc Spears. Le joueur de 37 ans a expliqué s’attendre à un forfait pour ce qui pourrait être le dernier match de la saison de Golden State.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ GOS 70 32 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.