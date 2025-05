Anthony Edwards et Julius Randle placent les Warriors dos au mur !

Dans le dur offensivement depuis deux matchs, le duo Draymond Green (14 points, 7 rebonds) – Brandin Podziemski (11 points, 3/14 aux tirs) marque 12 des 19 premiers points de Golden State pour attaquer ce Game 4. Mais trois lancers-francs ratés, deux oublis défensifs qui permettent à Anthony Edwards (30 points, 5 passes) et Mike Conley de faire mouche de loin, et surtout dix points d’un Julius Randle (31 points, 5 rebonds) toujours aussi intenable placent toutefois Minnesota devant (21-19).

Agressif dès son entrée sur le terrain comme lors du dernier match, Jonathan Kuminga (23 points) marque huit points en cinq minutes pour faire gronder le Chase Center et donner l’avantage aux Warriors après un quart-temps (28-27).

Jonathan Kuminga continue sur sa lancée

Minnesota passe alors la seconde. Naz Reid, Nickeil Alexander-Walker (13 points) et Julius Randle signent un 3/3 de loin et les Wolves capitalisent encore sur les erreurs adverses pour leur infliger un 11-0 (38-30). Le premier 3-points de Buddy Hield stoppe l’hémorragie, mais un Julius Randle en réussite en rajoute une couche (44-37).

Les Warriors font le yo-yo, avant de pouvoir inverser la tendance. Steve Kerr opte pour sa défense de zone et l’attaque de Minnesota se trouve soudainement au ralenti.

De l’autre côté, Kevon Looney contrôle le rebond et le duo Jonathan Kuminga – Buddy Hield (13 points) permet à Golden State d’infliger un 14-3 aux Wolves ! Il faut un « buzzer beater » d’Anthony Edwards à dix mètres sur la tête de Gary Payton II et de Draymond Green pour garder Minnesota en embuscade (60-58).

Anthony Edwards prend feu

À l’image de Rudy Gobert, la défense de Minnesota revient sur le terrain avec plus d’intensité. Elle force les Warriors à prendre des tirs forcés alors qu’Anthony Edwards prend le match à son compte. La star des Wolves marque 14 points en six minutes, dont deux tirs primés de suite qui ponctuent un 16-2 qui envoie Golden State dans les cordes (80-68).

Le contraste entre l’agressivité d’Anthony Edwards et la passivité de Jimmy Butler (14 points, 6 rebonds) est saisissante. Sans Stephen Curry, et avec un Butler en dedans, les Warriors sont incapables de rester dans le match. Julius Randle fait même passer l’écart à +20 en fin de troisième quart-temps dans un Chase Center encore sous le choc du raz de marée auquel il vient d’assister (97-77) !

Malgré un dernier effort des Warriors, les Wolves font le strict minimum en dernier quart-temps pour confirmer une victoire logique qui les met à un succès de retourner en finale de conférence pour la deuxième saison de suite. C’est la première fois que Golden State perd trois matchs de suite en playoffs depuis les NBA Finals 2016.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Edwards et Julius Randle continuent leur domination. Comme lors du Game 3, le duo des Wolves a dominé les débats pour donner une troisième victoire de suite à leur équipe dans cette série. Julius Randle a commencé sur les chapeaux de roue, marquant 19 de ses 26 points en première mi-temps, alors qu’Anthony Edwards a pris le relai juste avant la mi-temps. Il a marqué 22 de ses 30 points à cheval sur la fin du deuxième quart temps et lors d’un troisième quart-temps époustouflant. C’est la première fois depuis 2004 que deux Wolves marquent 30 points dans le même match de playoffs. En face, Stephen Curry est en civil sur le banc et Jimmy Butler, après une performance remarquée lors du Game 3, était sur la réserve cette nuit, sans énergie.

– Le 17-0 fatidique des Wolves. Si tout le monde se souviendra du festival d’Anthony Edwards en troisième quart-temps, c’est avant tout la défense de Minnesota qui a posé les fondations du 17-0 qui se révèlera décisif. Après avoir encaissé 60 points à 47% de réussite en première mi-temps, tout en étant dominés au rebond et en envoyant les Warriors sur la ligne des lancers-francs 20 fois, les Wolves ont serré la vis. Rudy Gobert a contrôlé la raquette et ses chiens de garde ont forcé 6 pertes de balle en troisième quart-temps, autant qu’en première mi-temps, pour casser le rythme des Warriors. Golden State a terminé cette période à 7/19 aux tirs.

– Hausser le rythme et gagner la bataille à 3-points. Avant et pendant la rencontre, Steve Kerr avait insisté sur ces deux aspects du match. Ses joueurs ont appliqué sa première demande à la lettre. Draymond Green et Brandin Podziemski ont cherché à pousser la balle dès que possible pour essayer de se créer des opportunités avant que la défense de Minnesota ne soit en place. Ils n’ont cependant pas fait le poids derrière la ligne à 3-points. Muet dans ce domaine lors de la première mi-temps du Game 3, les Warriors ont mieux commencé avec cinq réussites en première mi-temps. Petit à petit, leur adresse a cependant disparu. Alors que les Wolves marquaient six 3-points en troisième quart-temps, Golden State faisait 0/6. Ils sont restés muets à 3-points jusqu’au début du « garbage time » avec quatre minutes à jouer.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.