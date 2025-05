Un Jimmy Butler malade et invisible

Après avoir inscrit 33 points en 26 tirs lors du Game 3, Jimmy Butler était attendu pour cette quatrième manche décisive, mais « Playoffs Jimmy » ne s’est jamais vraiment montré. L’ancien du Heat a ainsi terminé cette rencontre avec seulement 14 points en seulement 9 tentatives au tir et un +/- de -30.

« Il n’a pas été agressif ce soir, mais je n’ai pas vu beaucoup d’opportunités », commente Steve Kerr après la rencontre. « On pourrait mettre plus de shooteurs autour de lui afin d’écarter le terrain. Nous n’avons pas été capables de le faire ce soir. »

Avec l’absence de Stephen Curry, les Wolves peuvent se concentrer davantage sur Jimmy Butler et lui envoyer successivement Julius Randle, Anthony Edwards et Jaden McDaniels, qui parviennent à bien contenir l’ailier. Pour preuve, depuis le début de la série, lorsqu’il est défendu par un des trois joueurs de Minnesota, le multiple All-Star n’a réussi que 22.5% de ses tirs (7/31).

Pas à 100%

Pour comprendre ce passage à vide de Jimmy Butler, il y a le manque de « spacing » comme l’a mentionné Steve Kerr, mais aussi l’état physique du Warrior, qui n’est d’ailleurs pas passé devant la presse à l’issue de la rencontre. Sur ce Game 4, il n’était en tout cas pas à 100% de ses capacités.

« Je sais qu’il ne se sent pas bien », a commenté Draymond Green. « Il n’a pas été en forme tout au long de la journée et cela a affecté son énergie, mais ce n’est pas une excuse. C’est à moi de réussir à le mettre dans les meilleures conditions possibles. Ce soir, j’ai essayé de lui donner les ballons dans de bonnes positions, mais je ne l’ai pas bien fait et ça a permis à leur défense de mieux le contenir. »

Les Warriors ont 48 heures pour se reposer avant un Game 5 décisif à Minneapolis qui pourrait mettre un terme à leur saison. Néanmoins, si Golden State s’impose, les Dubs pourraient éventuellement compter sur un retour de Stephen Curry lors de la sixième manche afin de maintenir en vie leurs espoirs de qualification…

