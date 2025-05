Le MVP de la nuit | Jalen Brunson n’a jamais peur des grands moments

« Lorsque ça devient difficile, il va rester déterminé et nous montrer la voie », lâche Mikal Bridges en visant son coéquipier à ses côtés en conférence de presse, Jalen Brunson. Dans ce Game 4 face aux Celtics, les temps ont parfois été difficiles à l’instar de ce troisième quart-temps glissant, où les visiteurs ont compté jusqu’à 14 points d’avance (58-72).

Le meneur de jeu local a alors enfilé son costume de héros en marquant 18 points dans la période à l’issue de laquelle les Knicks sont parvenus à reprendre une possession d’avance (88-85). Il a notamment fait beaucoup souffrir Derrick White – à l’instar de sa feinte à 3-points dans le corner qui a fait sauter le joueur des Celtics – qui a passé sa soirée à courir après lui.

« C’est plus facile à dire qu’à faire, mais la seule chose que je dois faire, c’est respecter mon adversaire, sachant que cela va être difficile, mais cela ne va pas m’effrayer. C’est donner tout ce que j’ai, me donner, ainsi qu’à mon équipe, la meilleure chance de gagner le match. C’est aussi simple que ça », résume le leader de l’équipe sur son approche dans ces moments.

Moins adroit dans ces playoffs (42%) qu’en saison régulière, le « Clutch Player Of The Year » sans doute signé son match le plus accompli de sa campagne actuelle avec 39 points (14/25 aux tirs dont 4/8 de loin), 12 passes et 5 rebonds. Un petit bijou de performance qui permet aux Knicks d’être aux portes de la finale de conférence.

Pas encore leur meilleure version

« C’est sa façon d’être, il a beaucoup de sang-froid sous la pression. Sa confiance est toujours super élevée en raison de sa façon de se préparer et de travailler. Les grands moments ne lui font pas peur. Vous n’allez pas le ralentir. Il ne s’appuie pas sur des qualités athlétiques, bien qu’il soit plus athlétique qu’on ne le croit. Et puis il y a les fondamentaux, son jeu d’appui, être capable d’aller dans les zones qu’il souhaite, se créer de l’espace et il a toujours un bon équilibre sur le tir », analyse Tom Thibodeau.

Autant de qualités qui permettent à son joueur d’être le meilleur marqueur, avec 28 points de moyenne, et le meilleur joueur de cette série qui est donc susceptible de se terminer mercredi à Boston, en cas de nouvelle victoire new-yorkaise.

Après un Game 4 marqué par un «sentiment d’urgence, de désespoir », Jalen Brunson estime que les Knicks et lui n’ont pas encore joué leur « meilleur basket ». « L’équipe est relativement nouvelle cette année, on a encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre notre plein potentiel. C’est toujours le moment d’apprendre pour nous. Donc, on doit s’assurer de ne jamais être satisfaits et garder cet esprit d’apprentissage », prévient le capitaine de l’équipe pour finir.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 ☆ NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 ☆ NYK 65 35 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.