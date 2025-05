Donovan Mitchell a réveillé et aggravé une vieille blessure à la cheville

On en sait un peu plus sur l’état de santé de Donovan Mitchell. Blessé pendant le Game 4 entre les Cavaliers et les Pacers, lourdement perdu par son équipe dans l’Indiana, il n’était pas revenu sur le terrain en deuxième mi-temps, après avoir ressenti une gêne soudaine à la cheville gauche en s’échauffant à la pause.

Au lendemain de cette alerte, « Spida » était donc censé passer une IRM et ESPN nous révèle que celle-ci a montré qu’il avait réveillé et aggravé une ancienne blessure à sa cheville gauche. Dimanche, c’est en s’arrêtant net au milieu d’une tentative de tir, puis en se pliant en deux avant que le staff médical n’intervienne, que l’on avait compris que quelque chose n’allait pas bien pour l’arrière de Cleveland.

Autant dire que cette mise à jour sur l’état de santé de Donovan Mitchell ne rassurera en rien les fans des Cavaliers, alors que leur équipe, menée 3-1, s’apprête à jouer sa survie dans ces playoffs, lors de son Game 5 à domicile contre Indiana. « Je serai prêt pour mardi » avait assuré le joueur, annoncé « incertain », juste après sa blessure.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 ☆ UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 ☆ UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 ☆ UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 ☆ CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.2 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 ☆ CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 ☆ CLE 71 31 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.