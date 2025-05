Irrésistibles, les Pacers refont le break face aux Cavaliers !

Après la victoire autoritaire des Cavaliers dans le Game 3, ce Game 4 était capital pour les Pacers, toujours en possession de l’avantage du terrain mais avec le « momentum » en leur défaveur. En patrons, ils ont toutefois su se faciliter la vie pour repartir avec la victoire (129-109) et reprendre un petit matelas d’avance sur les Cavs dans cette demi-finale de conférence (3-1).

Déjà qualifiés en finale de conférence il y a un an, les joueurs d’Indiana sont donc tout proches de rééditer la performance. Cette nuit, ce sont Pascal Siakam (21 points, 6 rebonds), Myles Turner (20 points, 7 rebonds) ou encore Obi Toppin (20 points, 5 rebonds) qui ont conduit l’équipe à la victoire. Mais c’est surtout cette première mi-temps explosive, conclue sur le score de… 80-39 (avec un +44 au maximum !), qui a mis les coéquipiers de Tyrese Haliburton sur la bonne voie. En plus de mettre Cleveland K-O. pour le reste de la rencontre, malgré l’apport offensif de Darius Garland (21 points, 6 passes).

Pour ne rien arranger côté Cavs, Donovan Mitchell s’est blessé à la cheville et, vu l’écart au tableau d’affichage, il n’est bien sûr pas revenu en jeu de la deuxième mi-temps. On n’en sait pas plus sur son état de santé pour le moment, mais son absence n’a pas eu d’incidence sur le match, car les Pacers étaient déjà largement aux commandes de la partie. Ceci, grâce à un démarrage idéal, avec deux « runs » assommants en premier puis deuxième quarts-temps (11-2 puis 13-0) et un Pascal Siakam enfin irrésistible en attaque. Tout comme Myles Turner, Obi Toppin ou même Tyrese Haliburton. Et finalement l’ensemble du groupe d’Indy…

À RETENIR

– Une première mi-temps (historiquement) à sens unique. Tout, absolument tout, réussissait aux Pacers en première mi-temps. Dans le même temps, tout, absolument tout, échappait aux Cavaliers. À l’arrivée, cela a donc donné un score presque invraisemblable de… 80-39 en faveur des hommes de Rick Carlisle ! Tout simplement historique, car il s’agit du plus grand écart à la mi-temps d’un match de playoffs, à égalité avec le +41 des… Cavs contre les Celtics en 2017. Un festival offensif de la part de ces locaux, à 60% de réussite au shoot mais surtout en feu à 3-points (12/18), quand seuls les lancers-francs « sauvaient » Cleveland.

– Cleveland en grand danger. Meilleure équipe de la conférence Est au cours de la saison régulière, les Cavaliers se retrouvent donc menés 3-1 et leur prochaine défaite dans cette série sera tout simplement synonyme d’élimination, alors qu’on les imaginait rouler –plus ou moins– aisément jusqu’en finale de conférence. Certes, les blessures des uns (Darius Garland) et des autres (Evan Mobley, De’Andre Hunter) n’ont pas aidé, mais cela n’explique pas tout, et les Pacers leur compliquent aussi grandement la vie en face, avec leur collectif parfaitement huilé et un style de jeu qui n’en finit pas de séduire et impressionner. « Upset » en vue…

– Bennedict Mathurin expulsé. On jouait depuis à peine cinq minutes et il venait tout juste d’entrer en jeu, quand Bennedict Mathurin a été expulsé par les arbitres pour une flagrante II. En cause, son mauvais geste sur la poitrine de De’Andre Hunter, que certains pourraient qualifier de léger, mais pas aux yeux des arbitres. En réponse à Mathurin, Hunter l’a méchamment envoyé au sol en le poussant, mais il n’a écopé que d’une technique (idem pour Myles Turner, venu séparer de manière trop virulente selon le corps arbitral).

– Donovan Mitchell blessé ? Comme pour confirmer que rien n’irait dans le sens des Cavaliers cette nuit, leur meilleur joueur Donovan Mitchell (12 points à 3/11 au shoot) s’est blessé à la cheville et il a été remplacé par Ty Jerome en seconde période (sans plus de réussite). Une disparition inattendue, à l’échauffement de la mi-temps, et qui a de quoi inquiéter les fans de Cleveland, alors que Kenny Atkinson a déclaré que « Spida » allait passer une IRM ce lundi. Sans lui et ses différents cartons au scoring, le retournement de situation et la qualification risquent en tout cas d’être encore plus difficiles à aller chercher pour les Cavs…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.