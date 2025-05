La mentalité « tout à prouver » des Pacers

« Ça ne fait rien, le boulot n’est pas terminé », lâche Myles Turner, interrogé sur l’état d’esprit des Pacers, en citant nommément le « grand Kobe Bryant ». Ce dernier avait tenu ces propos en 2009, en pleine finale NBA face au Magic, après que ses Lakers avaient pris un avantage de 2-0 dans une série finalement gagnée en cinq manches.

En s’imposant de façon très autoritaire hier face aux Cavs, les joueurs de l’Indiana ont pris une sérieuse option (3-1) sur la qualification en finale de conférence, potentiellement pour la 2e année de suite. Malgré cette situation favorable et l’enthousiasme suscité par cette large victoire, effaçant la défaite deux jours plus tôt, Rick Carlisle, à l’instar de son pivot, reste stoïque.

« On n’a encore rien fait. Nous sommes assez nettement outsider à chaque match qu’on a joué dans cette série et cela va continuer jusqu’à la fin. On va continuer à aborder les choses comme si on avait tout à prouver. On sait que les gens ne croient pas en nous, alors on va rester dans le combat et continuer à nous battre », affiche le coach.

Ce dernier, qui a obtenu sa 33e victoire en playoffs avec les Pacers dépassant ainsi Larry Bird (32) au rayon des coachs les plus victorieux de la franchise, se fiche bien des statistiques générées par la prestation de ses joueurs. Notamment les 80 points inscrits en première période.

Personne ne se soucie vraiment qu’on gagne

« Tout ce qui est en rapport au score et autre n’a aucun sens. Ce match est maintenant de l’histoire ancienne. On doit rester dans le moment présent autant que possible, essayer de garder un avantage », prévient Carlisle dont l’équipe va avoir une première occasion de se qualifier, mardi dans l’Ohio.

Pas non plus d’effusion de joie de la part de Tyrese Haliburton, mais un grand sourire devant les journalistes qu’il avait boudés. « On a senti qu’il avait donné le ton sur le plan physique lors du dernier match. Aujourd’hui, on a donné le ton dès le départ et on a surfé dessus. J’étais très fier de notre performance. Notre première période était clairement incroyable. Il y a encore beaucoup de boulot. Il faut prendre les choses un jour à la fois. On peut se sentir bien par rapport à ce soir et passer à autre chose. »

Un moyen de se tourner directement sur ce prochain match qui pourrait leur permettre de se qualifier, et faire ainsi sensation face à la tête de série n°1 de la conférence. Les Pacers commencent à nous habituer à déjouer les pronostics et se hisser là où on les attend pas.

« Nous sommes un groupe de personnes à qui on n’a probablement rien donné. On est dans une situation où, au final, personne ne se soucie vraiment qu’on gagne. Quand vous avez cette conviction, que c’est nous contre tout le monde… On est comme ça », juge Pascal Siakam pour finir.