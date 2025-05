Tyrese Haliburton s’explique sur son silence après le Game 3

Il suffit de pas grandchose pour mettre le feu aux poudres, surtout en playoffs, ou un épiphénomène peut prendre une ampleur démesurée. Après son Game 3 raté (4 points, 5 passes décisives) et une lourde défaite pour Indiana (104-126), Tyrese Haliburton ne s’est pas présenté devant les médias. Il n’en fallait pas moins pour commencer à alimenter les spéculations les plus improbables.

Le meneur s’est donc présenté hier après-midi afin de dissiper tout malentendu, expliquant au passage que la décision n’était pas venue de lui, et qu’il parle suffisamment régulièrement à la presse pour pouvoir se permettre de passer son tour de temps en temps.

« Je vous parle presque après chaque match. Si je ne me suis pas rendu disponible, ce n’est pas toujours le fruit de ma décision. C’est quelque chose que je ne contrôle pas. Mais vous me parlez maintenant, donc quelque soit la question que vous vouliez me poser à propos du match d’hier, vous pouvez le faire maintenant », a-t-il déclaré. « Je suis sûr que les gens voulaient entendre ce que j’avais à dire après le match d’hier, mais je suis là, à présent, pour vous en parlez. Donc si vous avez des questions, vous êtes plus que le bienvenu ».

« Le soleil s’est quand même levé »

Tyrese Haliburton en a également profité pour rappeler qu’il n’avait jamais boudé les médias, même dans des situations bien plus difficiles que celle dans laquelle il se retrouve aujourd’hui, à savoir de mener 2-1 en demi-finale des playoffs de la conférence Est sans l’avantage du terrain face au leader de la saison régulière.

« Je n’élude aucune question. J’ai traversé des périodes bien plus délicates que la nuit dernière. Donc quoi que vous ayez à me demander, je serai là. Et s’il y a des commentaires aux alentours sur le fait que je n’ai pas parlé hier, les gens peuvent aussi se rapprocher de moi et avoir une conversation avec moi à ce sujet. Je ne peux pas contrôler ça, mais je ne me cache de rien ».

S’agissant de sa performance bien en deçà de ce qu’on pouvait attendre après son début de campagne proche de la perfection, le joueur ne s’est pas démonté non plus, reconnaissant qu’il ne pouvait pas toujours être le héros, et que ce Game 3 allait l’aider à s’améliorer pour la suite.

« Le soleil s’est quand même levé ce matin », a-t-il ajouté. « C’est malheureux, je n’ai pas eu une très bonne performance la nuit dernière. Mais ça fait juste davantage de film à regarder pour moi, et plus de choses à analyser. Tout ça fait partie du processus, de réaliser que ce n’est pas ce que je veux ni personne d’autre ne veut voir de moi. Je vais prendre le temps de digérer, et je serai meilleur au prochain match ».

Répondre à la zone 3-2

Tyrese Haliburton a également réagi à la zone 3-2 qui a considérablement ralenti l’attaque des Pacers et a neutralisé son arme principale dans le deuxième quart-temps. Là encore, l’intéressé garde la tête haute et se prépare déjà à travailler à la réponse qu’Indiana va apporter en tant qu’équipe dans le Game 4, notamment pour mieux gérer la présence d’Evan Mobley au centre de la première ligne de défense.

« Peu d’équipes jouent cette zone 3-2, et ils ne là jouent pas avec un pivot en tête de pont. Il faut juste qu’on analyse comment l’attaquer. On a tenté quelques trucs et on a vu d’autres choses durant le match avec lesquelles on se sent à l’aise. C’est juste que ça nous ralentit, c’est ce que font les défenses de zone. Ils ont fait du bon boulot, on a vu beaucoup d’opportunités et de façons de les attaquer, il faut juste qu’on en tire profit », a-t-il expliqué. « Il faut qu’on apprenne à contrer ça. Je dois faire un meilleur travail en restant impliqué en tant que passeur, en créant le chaos, en créant moi-même du mouvement. Pour ne pas développer cette habitude de rester statique, ce qui n’aide personne car c’est ce qu’ils veulent. Je dois être meilleur en posant des écrans, en bougeant lorsque je n’ai pas le ballon, parce qu’ils ne viennent pas en aide. Et je pense que je peux trouver d’autres joueurs ouverts ».

En fait, pour le leader des Pacers, rien ne l’a vraiment surpris sur ce Game 3, que ce soit les ajustements défensifs des Cavs qui se retrouvaient dos au mur, et la réaction globale de l’équipe. Surtout, Tyrese Haliburton n’oublie pas que sa formation est toujours en position de force.

« Je vous avais dit après le premier et le deuxième match qu’ils allaient réagir. Dans le Game 2, ils ont frappé fort et nous avons résisté à la tempête. Dans le Game 3, ils ont donné un gros coup en début de match, et nous avons résisté dans le premier quart-temps, mais nous n’avons pas été capables de le faire ensuite. C’est une équipe qui n’a pas perdu beaucoup de matchs. Elle n’a pas perdu deux matches d’affilée et encore moins trois. On savait qu’ils réagiraient. Ils ont réalisé une belle performance. Mais on est toujours en bonne position. Si je vous avais dit il y a une semaine qu’on mènerait 2-1 à avec le match suivant à domicile, on aurait aimé être à cette place ».

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.