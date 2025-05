Le MVP de la nuit | Pascal Siakam frôle la perfection

Pendant que Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander et leurs coéquipiers étaient lancés dans un concours de maladresse, Pascal Siakam et les Pacers ont donné une leçon de basket aux Cavaliers au point de compter jusqu’à 44 points d’avance !

Le Camerounais a été le plus en vue avec 21 points à 9 sur 10 aux tirs en… 21 minutes ! Le tout avec 6 rebonds, 3 passes et 1 interception. Pas besoin d’en faire plus puisque les Pacers ont explosé les Cavaliers au retour des vestiaires.

« Marquer des points, c’est bien. Mais j’ai trouvé qu’on avait l’énergie, l’effort. Je ne connais pas les stats au rebond, mais on a essayé de les limiter à un seul tir par possession » explique Siakam. « On s’est battus. Et pour moi, c’est ça le plus important, ce combat. C’est ça le basket de base. »

Cleveland impuissant face au duo Toppin-Siakam

Après la déroute dans le Game 3, Siakam avait demandé à ses coéquipiers de ne pas paniquer. « Les playoffs, c’est fait de hauts et de bas. Il y aura des bons jours, et d’autres qui forgent le caractère, » avait expliqué le Camerounais. « Ça va être une lutte et on doit être une équipe qui se bat le plus et qui se bat le plus fort. Et je pense qu’on va faire ça lors du prochain match. »

Effectivement, les Pacers en voulaient beaucoup plus que dans le Game 3, et les Cavaliers ont été pris à la gorge, incapables de trouver la solution face à Siakam mais aussi Toppin. Face aux « Twin Towers » des Cavaliers, leur mobilité et leur vitesses ont été essentielles.

« On a juste pris ce que la défense nous donnait, en restant agressifs. C’était juste ça : être agressifs. Peu importe que ce soit moi, Obi, Myles ou un autre. Il faut attaquer… » répète-t-il. « Il faut continuer à faire circuler la balle, c’est notre identité, notre style de jeu. C’est ce qu’on veut être. Peu importe les circonstances, on doit rester nous-mêmes. Il y aura des matchs difficiles, mais il faut garder notre identité. »