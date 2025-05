Au terme d’un Game 4 âpre, le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander égalise !

Ce n’était pas très joli, mais la victoire est au rendez-vous et c’est bien là l’essentiel pour OKC, qui a su finir plus fort après trois premiers quart-temps délicats. Autour de six joueurs à 8 points et plus, Shai Gilgeous-Alexander a tenu son rang dans le final pour repousser les Nuggets à bonne distance et permettre aux siens de s’imposer.

Après une première mi-temps au scénario pour le moins inattendu, avec beaucoup de maladresse des deux côtés (3/22 à 3-points pour les deux équipes !), durant laquelle OKC a fait la course en tête, les débats se sont progressivement équilibrés.

Le 3-points de Nikola Jokic au buzzer de la première mi-temps a presque sauvé les meubles (36-42) et les Nuggets ont réussi à reprendre le dessus, avec enfin de l’adresse à 3-points et le trio Murray-Braun-Jokic pour débloquer la situation (48-49). Dans une Ball Arena survoltée, c’est le héros du moment, Aaron Gordon, qui a redonné l’avantage aux locaux d’une flèche derrière l’arc (53-52). L’euphorie a alors gagné Jamal Murray et Nikola Jokic puis à nouveau le tandem Braun-Westbrook qui ont ajouté deux paniers à 3-points de plus pour permettre à Denver de compter six longueurs d’avance à l’issue du troisième quart-temps (69-63). Mais l’embellie a été de courte durée…

Shai Gilgeous-Alexander se rattrape

OKC a retrouvé ses esprits au meilleur moment en alignant un 10-0 alimenté par les 3-points de Cason Wallace par deux fois et Aaron Wiggins afin de reprendre l’avantage (73-76). De quoi lancer un « money-time » qui s’annonçait encore particulièrement tendu !

Après s’être fait une belle frayeur, OKC a ainsi pris le meilleur grâce à son leader, Shai Gilgeous-Alexander, qui a enchaîné deux lancers et deux paniers pour repousser Denver. Le meneur du Thunder a ensuite trouvé Jalen Williams avant de se frayer un chemin vers le cercle pour porter la marque à 81-88.

Suffisant pour voir venir, les Nuggets n’ayant pas trouvé la mire de loin entre le raté de Christian Braun et le air-ball de Jamal Muray, symbole de ce match marqué par la maladresse offensive des locaux. Le 3-points (avec la planche) d’Aaron Gordon est arrivé bien trop tard, et c’est bien OKC qui est reparti avec la victoire, 92 à 87.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– OKC s’est fait très peur. Le Thunder n’a pas su profiter de ses bonnes séquences défensives en première mi-temps, la faute à une maladresse également chronique derrière l’arc. Comme Denver, OKC a fini la première mi-temps à 3/22 à 3-points et a bien failli laisser filer sa chance en troisième quart-temps. Heureusement pour le leader de la conférence Ouest, le 10-0 passé en début de quatrième quart-temps (et le final de SGA) a eu le mérite de relancer ce match un peu étrange.

– La réponse de SGA. Oublié le 1/8 du meneur dans le dernier quart-temps du Game 3. Comme les joueurs du Thunder s’y attendaient, Shai Gilgeous-Alexander a répondu en patron en scorant 10 points et en délivrant une passe décisive lors des 7 dernières minutes de ce Game 4. La formation de Mark Daigneault avait perdu les Game 1 et 3 sur le fil, cette fois, SGA lui a permis d’arracher la décision.

– Après la pluie, le beau temps. Quelle entame cauchemardesque pour les Nuggets ! Face à une équipe d’OKC qui a alterné les couvertures défensives, Denver a eu toutes les peines du monde à entrer dans son match, avec un incroyable 0/17 de loin jusqu’à la première réussite de Russell Westbrook en deuxième quart-temps. Malgré ce départ plus que laborieux, les Nuggets sont restés en vie, ce qui était déjà un petit miracle ! Revenus de l’enfer, les joueurs des Rocheuses ont alors vite retrouvé le fil, en alignant un incroyable 8/12 derrière l’arc pour reprendre les devants dans le troisième quart-temps. Insuffisant toutefois pour décrocher la victoire.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.